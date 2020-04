Tilbage i skole med de ældste elever. Sådan lød opfordringen tirsdag fra borgmester Jens Ive (V), og den opfordring er Det Konservative Folkeparti helt enig i, siger partiets medlem af Børne- og Skoleudvalget, Jakob Kjærsgaard (t.h.). Her ses han sammen med Christoffer Buster Reinhardt (K) foran Ny Holte Skole. Foto: Joram G. Menzer

Send til din ven. X Artiklen: K på linje med Ive: Ældste elever skal tilbage i skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K på linje med Ive: Ældste elever skal tilbage i skole

Rudersdal - 29. april 2020 kl. 11:48 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Konservative Folkepartis kommunalbestyrelsesgruppe er helt på linje med borgmester Jens Ive (V), der tirsdag her i avisen meldte ud, at han hurtigst muligt vil have de ældste elever tilbage på skolebænken.

Det siger partiets medlem af Børne- og Skoleudvalget, Jakob Kjærsgaard, der finder det »overordentligt positivt«, at borgmesteren åbner debatten om, hvordan de ældste elever kan komme tilbage i skole.

- Vi er 110 procent parat til at diskutere hvordan det kan lade sig gøre, så lad os komme i arbejdstøjet og finde nogle fælles løsninger, siger Jakob Kjærsgaard.

Borgmester i spidsen

Han opfordrer derfor borgmesteren til hurtigst muligt at få indkaldt partierne til et møde, så man kan blive enige om nogle løsninger for, hvordan eleverne kommer tilbage på skolebænken.

- Jeg er glad for at borgmesteren åbner debatten, og jeg håber han vil stille sig i spidsen for en drøftelse af, hvordan vi kan få de ældste elever tilbage i skolen, siger Jakob Kjærsgaard og supplerer:

- Vi konservative deltager meget gerne i en konstruktiv drøftelse med borgmesteren og de andre partier om, hvordan vi på den bedst mulige måde kan få mellemtrins- og udskolingseleverne tilbage til fysisk undervisning på skolerne i Rudersdal.

Bekymring for de ældste

De ældste elever har siden fredag den 13. marts været sendt hjem og har således ikke været fysisk til stede på skolerne i Rudersdal.

I stedet har de modtaget online-undervisning.

En løsning som Jakob Kjærsgaard ikke finder holdbar i længden.

- Selvfølgelig får man ikke samme udbytte af onlineundervisning, som man gør ved den normale undervisning, ansigt til ansigt. Jeg er bekymret for særligt de ældste elever, som skal videre på ungdomsuddannelser, siger Jakob Kjærsgaard, der derfor erklærer sig »helt uenig« med dem, der mener, at eleverne først skal tilbage i skolen efter sommerferien.

- Den holdning er ikke i elevernes interesse. Så jeg er da også glad for at se, at elevernes organisation, Danske Skoleelever, har sagt, at de gerne vil tilbage hurtigst muligt, lyder det fra Jakob Kjærsgaard.

Corona-regning til børn

Jakob Kjærsgaard anerkender, at der kan være praktiske udfordringer ved at få alle elever tilbage på skolerne, eksempelvis i form af lokalestørrelser, der kan leve op til afstandskravene fra sundhedsmyndighederne.

Men han mener, at der bør tænkes kreativt, og de konservative er derfor »helt åbne« for at bede de ældste elever om at gå i skole om eftermiddagen og i de tidlige aftentimer.

- For os er det vigtigste, at de ældste elever kommer tilbage i skole hurtigst muligt. Det ville være forfærdeligt, hvis den her coronakrise skal sætte sig varige spor ved, at børnene ikke får lært det, de skal. Det vil være at efterlade corona-regningen i børneværelset, og det er ikke konservativ politik, siger Jakob Kjærsgaard.

Frivillige sommerskoler

Det Konservative Folkeparti foreslår desuden, at der oprettes en frivillig sommerskole i Rudersdal, og det er et forslag Jakob Kjærsgaard vil tage med til bordet, når der skal drøftes, hvordan man bedst muligt kan få eleverne tilbage i skolerne.

- At tilbyde frivillige sommerskoler med intensive forløb er en god måde at tilbyde eleverne, at de kan få indhentet noget af det, de er kommet bagud med. Det Konservative Folkeparti har på Christiansborg foreslået, at der laves en statslig pulje til finansiering af sommerskole for de mest udsatte elever. Det er jeg naturligvis helt enig i. Men vi kan da godt overveje lokalt at tilbyde et sådan intensivt forløb til alle elever og ikke kun de fagligst svageste elever, slutter Jakob Kjærsgaard.

relaterede artikler

Borgmestre: Alle skal i skole 28. april 2020 kl. 04:00