K: Vi skal have set på alle akutboliger

Det er trist, at Davids svigerinde har følt sig nødt til at gå til pressen og skrive på de sociale medier. Vi har faktisk hørt hende, lyder det fra formanden for social- og sundhedsudvalget.

Rudersdal - 27. april 2021 kl. 09:00 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

- Det her er en skændsel... Sådan var den første reaktion fra det konservative medlem af social- og sundhedsudvalget, Lars Engelberth, efter han lørdag havde set David Pedersens lejlighed i Høsterkøb.

- Jeg ved godt, at man som borger selv har vedligeholdelsespligt i en lejlighed, men nu er det sådan, at der findes borgere, der har det så psykisk dårligt eller er syge på anden vis, at de ikke er i stand til selv at foretage simple reparationer og almindeligt vedligehold, og så bliver tingene bare værre og værre, påpeger Lars Engelberth.

Han er glad for, at Davids svigerinde, Anne Fenstorp har reageret:

- På vores næste møde i Social- og Sundhedsudvalget skal vi se på kommunens akutboliger. Jeg synes, at der er mange spørgsmål, der rejser sig efter flere artikler i de lokale medier. Er vi i kommunen klar over forholdene de forskellige steder? Gør vi nok for at få borgerne i akutboligerne videre i systemet? Som jeg hører det, er der nogle borgere, der har boet i akutboligerne i 20 år eller mere. Så er det vel ikke rigtigt akut, tænker jeg?

Lars Engelberth fortsætter:

- Ejendommen og opgangen til Davids lejlighed ser jo pæn ud på, men det er rystende, når man så ser boligen. Måske burde David placeres et helt andet sted, hvor han samtidig kan få hjælp. Her er tale om en menneskeskæbne. Måske kan vi hjælpe sådan en skæbne på en mere rigtig måde? Jeg synes i hvert fald ikke, at vi kan være det her eksempel bekendt, lyder det fra den konservative politiker.

Lars Engelberth (K) og Davids svigerinde Anne Fenstorp kigger på køkkenet, hvor loftet også hænger i laser, og det drysser ned med skidt, hvis man forsigtigt slår på loftet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Formand har besvaret Hans partifælle, Birgitte Schjerning-Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedudvalget er som udgangspunkt enig.

- Jeg har ikke selv set lejligheden, men jeg har fuld tiltro til Lars Engelberths bedømmelse. Når det er sagt, så er det dog også vigtigt at fortælle, at vi faktisk allerede er i fuld gang med at se på alle kommunens akutboliger. Det er en del af hele vores budgetaftale for 2021, påpeger udvalgsformanden.

Birgitte Schjerning-Povlsen siger i samme åndedrag, at hun har svaret, da Anne Fenstorp skrev til alle politikerne og til forvaltningen.

- Jeg tager altid den slags henvendelser meget seriøst, og det kræver fagfolk at løse sådan en sag. Men vi er inde over flere politik-områder. Der er ejendommen, der hører under byplan, der er hele økonomi-spørgsmålet, og så er der det social- og sundhedsfaglige, som vi kigger på i vores udvalg.

Birgitte Schjerning-Povlsen bekræfter, at Social- og Sundhedsudvalget på næste møde skal drøfte kommunens akutboliger:

- I budgettet for 2021 er sat penge af til, at vi fysisk gennemgår samtlige akutboliger i Rudersdal - og om tingene er i orden. I Social- og Sundhedsudvalget er det vores opgave at se på, hvor mange akutboliger, der er behov for, hvilke kriterier, der skal gælde for boligerne, og hvilken lovgivning, der gælder.

Udvalgsformanden peger på, at det kan være kompliceret, for når en borger har fået anvist en akutbolig, så træder lejeloven i kraft, og så er det op til beboeren, hvornår han eller hun flytter igen. Således kan en beboer vælge at bo i boligen i rigtig mange år.

- En akutbolig er tænkt som en midlertidig bolig, så navnet er temmelig misvisende, hvis man kan blive boende i årevis. Det må vi også se på.

Birgitte Schjerning Povlsen vender tilbage til udgangspunktet:

- En akutbolig skal naturligvis være ordentlig at bo i. Det er ikke fine og flotte boliger, men det basale skal stadig være i orden. Det er det, vi nu skal se på for alle vores akut-tilbud.

Den konservative udvalgsformand anerkender, at Anne Fenstorp kæmper for sin svoger:

- Jeg synes, det er trist, at Anne Fenstorp har følt det nødvendigt at skrive bredt på de sociale medier og gå til pressen. Det er jo et udtryk for, at hun ikke har følt sig hørt. Men jeg har hørt hende, og vi er i gang med at se på ikke bare Davids sag, men mere generelt på vores akutbolig-tilbud. Det er ikke altid hensigtmæssigt at behandle enkelt sager i pressen og på de sociale medier, så det vil jeg heller ikke gøre her. Jeg vil bare sige, at der oftest er flere sider af en sag. Det ændrer dog ikke på udgangspunktet for Davids situation. Selvfølgelig skal der tages ordentligt hånd om ham.

