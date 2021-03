Se billedserie Den konservative Lars Engelberth, næstformand i Kultur -og fritidsudvalget og samtidig formand for Rudersdal Idrætsråd. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: K: Velkommen til padel i Rudersdal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K: Velkommen til padel i Rudersdal

Onsdag skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle spørgsmålet om etablering af faciliteter til padel i Rudersdal Kommune. De Konservative er positivt stemt.

Rudersdal - 10. marts 2021 kl. 05:26 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Padel er en relativ ny sport, der nemmest kan beskrives som en blanding af tennis og squash. Det er en af de hurtigst voksende idrætsgrene ikke kun i Danmark, men også på verdensplan.

Og den 3. februar blev Rudersdal Padel Klub stiftet, med det første formål at få en eller flere baner anlagt i kommunen.

- Vi er meget positive overfor den nye sport og den nye klub. I en tid, som er utrolig covid19-fokuseret og med fokus på sundhed for borgerne i Rudersdal er det vigtigt, at vi bakker op om initiativer, der kan understøtte det som det hele handler om - nemlig motion og bevægelse for unge og ældre, siger den konservative Lars Engelberth, næstformand i Kultur -og fritidsudvalget og samtidig formand for Rudersdal Idrætsråd.

Han fortæller, at forvaltningen har fremlagt en sag, som understøtter, at der er flere private investorer på bedding - og han oplyser også, at flere af de lokale tennisklubber allerede har vist interesse for padel enten i eget regi eller sammen med investorer.

Den 3. februar blev Rudersdal Padel Klub stiftet, og der gik ikke mange dage, før den havde omkring 200 medlemmer. Foto: Privat

Den rigtige løsning - Nu handler det om at finde den rigtige løsning for padel-sporten i Rudersdal. Fra konservativ side er vi fuldstændig åbne for de muligheder, som er langt frem. Dels kan der etableres private padelcentre - og vi har i udvalget allerede afsat en million kroner til anlæg i forbindelse med tennisklubberne. Vi ser frem til en grundig diskussion og analyse, så vi kan få sat skub i beslutningsprocessen om padel i Rudersdal, slutter Lars Engelberth.

Kultur- og Fritidsudvalget skal onsdag behandle spørgsmålet om etablering af faciliteter til padel i Rudersdal Kommune.

relaterede artikler

Se billederne: Padel feber raser under lockdown 21. februar 2021 kl. 05:51

Her kan du spille padel under tag - til efteråret 17. februar 2021 kl. 19:52