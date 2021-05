Christoffer Buster Reinhardt (K) (t.v.), der her ses sammen med partikollega Jakob Kjærsgaard, mener, at et nyt børnehus med plads til 180 børn i Birkerød er for stort - selv når man tager prognoserne, der viser et stigende børnetal, med i sine beregninger. Foto: Lars Sandager Ramlow

K: Nyt børnehus er unødigt stort og kan true små institutioner

Et nyt børnehus med plads til 180 børn er for stort i forhold til behovet mener De0 Konservative Folkeparti, som frygter, at beslutningen kan få konsekvenser for de mindre institutioner.

Et nyt børnehus i Birkerød med plads til 160 børn - plus muligheden for at øge med 20 børn ved behov - blev onsdag vedtaget i Rudersdal Kommunalbestyrelse. Men selv når man tager det stigende børnetal i Birkerød i betragtning, er det en alt for stor institution, mener Det Konservative Folkeparti.

- Vi er glade for, at der kommer et nyt børnehus, for der er mangel på pladser i Birkerød-området, så det bakker vi fuldt op om. Problemet er, at man bygger et børnehus, der er markant større, end det der egentlig er behov for, siger Christoffer Buster Reinhardt (K).

Buffer med buffer på Prognoserne viser ifølge Christoffer Buster Reinhardt, at der - inklusiv en bufferkapacitet - er behov for et børnehus til 120 børn.

Derfor stillede de konservative sammen med Lokallisten ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde et ændringsforslag, som gik på, at børnehuset skal bygges, men at kapaciteten skal være på 120 børn, mens den overskydende kapacitet skal bruges på aktiviteter i et forenings- og medborgerhus.

- Vi synes både, at det er fint at bygge et børnehus, og vi synes også, at det er fint, at der er en buffer. Men det er unødvendigt, at der skal være plads til 180 børn, fordi det er meget mere, end det kapacitetsanalysen inklusiv buffer viser, at der er behov for, siger Christoffer Buster Reinhardt og opsummerer:

- Nu har man i stedet valgt at bygge med en buffer på bufferen.

Ung nok til at se spøgelser Ændringsforslaget blev stemt ned, og i stedet blev planen om et nyt børnehus med plads til 180 børn altså vedtaget - med Det Konservative Folkepartis opbakning.

- Vi endte med at stemme for forslaget, fordi det selvfølgelig er bedre med overkapacitet end underkapacitet, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Christoffer Buster Reinhardt og Det Konservative Folkeparti frygter, at opførelsen af det nye børnehus kan få seriøse konsekvenser for kommunens mindre institutioner i fremtiden.

-Lad os antage, at børnetallene ikke holder, og der eksempelvis kommer en nedgang i tilgangen af børn. Hvad gør man så? Nedlægger man det store, nybyggede børnehus med masser af overskudskapacitet, eller nedlægger man de små institutioner? Jeg er bange for det sidste, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Så det nye børnehus er simpelthen en måde at få sneget en beslutning om at nedlægge kommunens små institutioner ind ad bagdøren? Ikke nødvendigvis, siger Christoffer Buster Reinhardt.

- Jeg mistænker ikke nogen for at have den agenda, men på trods af min unge alder, har jeg været længe nok i politik til at kunne se spøgelser, siger 30-årige Christoffer Buster Reinhardt.