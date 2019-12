Christoffer Buster Reinhardt (K), der er medlem af Byplanudvalget, ønsker, at hele forskerparken, DTU Science Park, skal have fokus på den grønne profil, når der skal laves en ny lokalplan for området. Foto: Anton Dam Pedersen

K: Gør DTU Science Park til landets grønneste erhvervsmiljø

- Der er vækst i et område, som i forvejen huser mere end 290 virksomheder. Med 3800 forskere og masser af iværksættere er der ingen tvivl om, at der er tale om et helt unikt miljø, hvis potentiale vi hele tiden skal kæle for, påpeger han.

Det går hurtigt i kommunens største erhvervsområde, DTU Science Park, der ligger på grænsen mellem Rudersdal og Hørsholm kommuner. I daglig tale kaldet Forskerparken. De mange virksomheder ligger på et areal på størrelse på over 142 fodboldbaner. Virksomhederne oplever stor vækst, og med moderne krav til blandt andet højden i laboratorier er der allerede nu behov for at tage lokalplanen for området fra 2015 op til revurdering. Det fortæller Christoffer Buster Reinhardt (K), der er medlem af Byplanudvalget, i Frederiksborg Amts Avis mandag:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her