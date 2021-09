K: Der er brug for en samlet plan for Vedbæk

Ann Sofie Orth og Hans Jeremiassen på hjørnet af Gøngehusvej og Hotelstien, der er blandt de små naboveje til Hotel Marina, hvor beboerne er nervøse for både bebyggelsesprocent og traffikale forhold.

De konservative i Rudersdal mener, at der er brug for dialog, for at tænke langsigtet og for at lytte til borgerne i sagen om Hotel Marina og udviklingen af Vedbæk

Rudersdal - 08. september 2021 kl. 10:47 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

byudvikling Da der 15. august var Havnedag i Vedbæk, kom der som bekendt borgere fra både nær og fjern for at deltage i festlighederne, nyde musikken og de mange hyggelige indslag, men det var også en dag, der blev brugt til at sætte Vedbæk på dagsordenen.

I de konservatives bod blev der delt flyers ud under overskriften "Samlet visionsplan for Vedbæk" og lidt tættere på vandet havde Vedbæk Grundejerforening arrangeret en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgerne kunne fortælle om deres ønsker for fremtidens Vedbæk.

Rudersdal Avis har mødt Det Konservative Folkepartis spidskandidat Ann Sofie Orth og formand for Vedbæk Grundejerforening Hans Jeremiassen ved Hotel MArina i Vedbæk, hvis fremtid er noget af det, der virkelig har sat gang i diskussionen.

Sat i bero I foråret blev det første forslag fra CPM Invest A/S, der var udarbejdet af Henning Larsen arkitekter trukket tilbage. Højden og drøjden på de fire blokke, der var skitseret på Marina-grunden, var for meget for både borgere og politikere.

I stedet lovede ejerne at lytte til kritikken og foretage en bearbejdning og tydeliggørelse af projektet, for at skabe en bedre folkelig opbakning. I den forbindelse blev Vedbæk Grundejerforening 15. maj inviteret til et dialogmøde sammen med repræsentanter for Vedbæk Handels og Erhvervsforening og Trørød Grundejerforening.

"Her blev vi stillet i udsigt, at der ville komme tre nye forslag, som alle ville blive udstillet på Hotel Marina, men siden har vi ikke hørt noget. Måske er det fordi, at der nu er gået valgkamp i den." siger Hans Jeremiassen.

Han håber ikke på, at protesterne, mod det forslag som nu er taget af bordet, bliver set som, at grundejerforeningen er imod alt nyt, for det er absolut ikke tilfældet.

"Jeg er glad for, at der er nogen, er vil investere i Vedbæk. Det trænger vi til, og jeg har også respekt for, at investorerne gerne vil tjene penge, men vi skal finde en god balance," siger Hans Jeremiassen.

Fortid og fremtid Det er 56 år siden, at Hotel Marina åbnede i Vedbæk. Den karakteristiske bygning er opført i synopal-sten, der var topmoderne på det tidspunkt.

Men i dag fremstår den meget lukkede facade med de hvide kalksten utidssvarende, og Hans Jeremiassen og Ann Sofie Orth kan godt blive enige om, at der skal ske noget, og at borgerne skal inddrages.

Men Hans Jeremiassen benytter også lejligheden til at minde Ann Sofie Orth om, at det ikke altid virker som om, at politikerne lytter, når borgerne bliver inddraget.

"De konservative stemte selv for at flytte Vedbæk Bibliotek til Bakkehuset, selvom borgerne tydeligt havde tilkendegivet, at det netop var en løsning de IKKE ønskede," siger Hans Jeremiassen.

Hans pointe er, at hvad der synes som små forandringer eller isolerede enkeltprojekter kan have store konsekvenser for et lille bymiljø som Vedbæk. De små villaveje er følsomme overfor øgede mængder af trafik, nye placeringer af dagligvarebutikker kan tømme andre for liv osv.

Og det er den bekymring og de udfordringer, som de konservative gerne vil imødekomme med deres ønske om en samlet visionsplan for Vedbæk.

"Med tanke på, at det er lidt mere end 50 år siden, at Hotel Marina blev bygget, så synes jeg, at det er på sin plads at tænke lige så langsigtet, når man lægger nye planer for Vedbæk. Alting hænger sammen også livet på Stationsvej, havnelivet, parkeringsforholdene og det kommende museum for Vedbæk-fundene," siger Ann Sofie Orth.

Borgersamling om Vedbæk Derfor foreslår hun, at man tager de gode erfaringer man gjorde sig med borgersamlingen omkring FN's Verdensmål med til Vedbæk.

"For det er ikke bare borgerne i Vedbæk, der har en mening om og sætter pris på miljøet i og omkring Vedbæk. Havnen og stranden trækker gæster fra hele Rudersdal."

Ann-Sofie Orth er godt klar over, at det både vil koste tid og penge at igangsætte en borgersamling, men hun tror på, at der kan komme noget godt ud af det.

Et udspil som Hans Jeremiassen hilser velkomment.

"Hvis man ønsker borgerinddragelse, så skal det netop være mere end bare et enkelt møde," siger han.

Ved Havnedagen tog Vedbæk grundejerforening selv forskud på sådan en proces og spurgte gæsterne, hvad det var for nogle ønsker og emner, der optog dem i forhold til området omkring det nuværende Hotel Marina.

Den ønskeliste, de tog med herfra, indeholdt cafe, restaurant, supermarked, trafiksikkerhed, bibliotek, legeplads, festlokale, hotel og fitness.

"Vi må se på, hvad der skal til for at investorerne kan tjene penge på projektet, og borgerne samtidig får en løsning, som de er glade for. Personligt er det ikke vigtigt for mig, at der fortsat er hoteldrift, hvis det kan bringe bebyggelsesprocenten ned, men jeg ved godt, at der er delte meninger om det," siger Hans Jeremiassen.

Han forventer da heller ikke, at øget borgerinddragelse vil betyde enighed, men måske kan der komme nogle bedre løsninger på bordet.

"Et er sikkert. Vi får intet ud af at bekrige hinanden," siger Hans Jeremiassen.