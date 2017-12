Julemarked slog nye rekorder

- Stemningen har hele dagen igennem været rigtig god. Folk har været hjælpsomme, givet plads til hinanden, og humøret har været højt. Handlen har så vidt, jeg har hørt, også været fin. Vi har prøvet at lave et fint miks af varer, og det har desværre betydet, at vi har måtte sige nej til nogle stadeholdere. Det er vi selvfølgelig kede af, men i virkeligheden er det et positivt problem, påpeger Erik Lindgreen, der lover, at julemarkedet er kommet for at blive - også selvom den tidligere Irma-forretning forhåbentligt snart får lejere igen.