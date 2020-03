Jobcenteret i Birkerød er lukket - men...

Borgerne skal i den kommende tid ikke leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det betyder at planlagte samtaler i udgangspunkt aflyses, og de fleste aktiveringstilbud sættes i bero.

- Hvis en borger selv ønsker at fortsætte eller igangsætte et kontaktforløb eller en aktivitet, kan dette ske ud fra en konkret og individuel vurdering, skriver kommunen.

Selvom medarbejderne ikke er fysisk i jobcentret, er de stadig på arbejde og klar til at hjælpe via telefon, e-mail og e-boks. Ligeledes vil nødberedskabet sikre, at borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller hvis kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.