Jette Larsen har handlet med fisk i over 25 år, og nu kan hendes forretning findes på Kongevejen i Holte. Foto: Allan Nørregaard

Jette skal konkurrere med sin eksmand i at sælge fisk

Bag forretning - og disken - står Jette Larsen, der langt fra er nogen nybegynder, når det kommer til at lange frisk fisk over en disk.

For mere ned 25 år siden begyndte hun og ægtemanden, som hun nu er skilt fra, Torben Larsen, nemlig at sælge fisk fra en lille fiskebil, og i 1999 åbnede parret Birkerød Fiskehus. Sidenhen har Jette Larsen i et par år har solgt fisk i Rungsted.