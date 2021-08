Morten Stokholm venter på sin brud. Jens Ive står klar til at vie parret. Foto: DR, Snowman Productions

Jens Ive vier par i "Gift Ved Første Blik"

De seneste to torsdage har man kunnet se borgmesteren i en uvant situation. Nemlig som giftefoged på DR

Rudersdal - 31. august 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff

Borgmester Jens Ive havde faktisk ingen anelse om, hvad Gift Ved Første Blik var, da DR i det tidlige forår ringede og spurgte, om han ville foretage et antal vielser i tv-programmet, som i disse uger sendes på DR i bedste sendetid torsdag aften kl. 20.

Og som i dagene efter trækker overskrifter i formiddagsblade, radioprogrammer og ugeblade. Og nu også i Rudersdal Avis.

Foregår i Skodsborg Grunden til, at produktionsselskabet kontaktede borgmesteren, var, at fire af vielserne skulle finde sted på Skodsborg Kurhotel.

"Jeg ville gerne bakke op uden at vide ret meget om det, fordi det foregik i kommunen. Men inden jeg sagde ja, talte jeg med min kollega i Kolding, Jørn Pedersen, der havde været med tidligere. Han sagde, at det kunne han varmt anbefale, fordi det var et hyggeligt og et godt program," siger Jens Ive.

Nogle gange er der snyd med i spillet, når der laves dokumentarprogrammer. Men Jens Ive garanterer, at parrene "vitterligt ikke har set hinanden inden vielsen."

"Derfor er det også et stort wow-øjeblik for dem begge to, når døren går op og bruden træder ind," siger Jens Ive.

Han havde ingen ingen betænkelighed ved at vie par, der ikke har set hinanden før.

"Det må folk jo selv tage stilling til. Det er jo nogle mennesker, som vil række ud for at blive matchet og få en livsledsager. Kvaliteten er måske endda højere her end ved dating. Måske hjælper det dem også, at det forpligter. Og det kan man høre i deres taler til hinanden," siger han.

Stemning er ifølge borgmesteren rigtig god, når de bliver viet, og da han torsdag aften så programmet for første gang, syntes han, at det var lykkedes at få den positive stemning med i udsendelsen.

Om ægteskabet holder, er ikke noget, han beskæftiger sig med. Hverken i forhold til tv-programmet, eller når han vier par, der har kendt hinanden længe.

"Jeg har da gjort mig mine tanker, nu hvor man har mærket dem. Nogen af parrene virker som om, deres ægteskab er mere disponeret for at holde. Men de er alle søde og glade," siger Jens Ive.

Han bedyrer samtidig, at han ikke ved, hvordan det ender for de seks deltagende par i Gift Ved Første Blik.