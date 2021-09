Se billedserie Jakob Kjærsgaard har forladt sin plads i kommunalbestyrelsen på grund af arbejdspres i det civile liv. Foto: Allan Nørregaard

Jakob Kjærsgaard: Jeg har gjort hvad jeg kunne

En ud og fire nye på Konservatives liste til kommunalvalget

Rudersdal - 15. september 2021 kl. 06:59 Kontakt redaktionen

Om kort tid skal partierne indlevere deres endelige opstillingslister og i Det Konservative Folkeparti har sommeren bragt ændringer med sig.

Medlem af kommunalbestyrelsen Jakob Kjærsgaard har besluttet at sige farvel til kommunalpolitik og genopstiller ikke.

Han har siddet i kommunalbestyrelsen siden valget i 2017, men har valgt at prioritere sit nye job.

Arbejdet med øget rejseaktivitet og tid til familien giver ikke plads til også at tage sig af de lokalpolitiske opgaver.

- Jeg er typen, der går all in på det, jeg laver, siger han, der har haft orlov fra det politiske arbejde siden maj, og 1. september allernådigst fik lov af kommunalbestyrelsen til helt at forlade sin plads.

- Jeg vælger at stoppe, inden min periode udløber for at give Christian mulighed for at vænne sig til arbejdet og omstændighederne før valget, forklarer han. Christian Fode har været Jakob Kjærsgaards suppleant siden orloven begyndte og er som 1. stedfortræder for Konservative Folkeparti også manden. der overtager sædet permanent.

En anden vinkel Trods det forholdsvis korte ophold i kommunalpolitikkens centrum, har han god samvittighed over for sine vælgere. Han fik 358 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017.

- Jeg kar kæmpet for bedre vilkår for børn og unge og stemte blandt andet imod skolestrukturen. Jeg har gjort hvad jeg kunne, mener han, der også har lært af oplevelsen.

- Jeg kom ind med en anden vinkel fra erhvervslivet. Det har været lærerigt, men også sværere, når der går politik i den. I erhvervslivet er det sjældent nødvendigt at tage hensyn til, hvem der får ret, og hvem der ikke får ret, det er resultatet, der tæller, forklarer han.

Rokeringer Partiet har valgt at fastholde den omkonstituering, som de foretog i forbindelse med Jakob Kjærsgaards orlov. Det betyder, at Christian Fode indtræder i Byplanudvalget, Handicaprådet og som formand for Ung i Rudersdal.

Jakob Kjærsgaard har siden 2018 haft sin plads i rådssalen ved siden af Buster Christoffer Buster Reinhardt Foto: Lars Sandager Ramlow

Christoffer Buster Reinhardt indtræder i Børne- og Skoleudvalget, i Skoleforum og i bestyrelsen for Trørødskolen.

Birgitte Schjerning Povlsen indtræder i Vedbæk Havnebestyrelse.

Skærpet børneprofil I en pressemeddelelse takker formanden for vælgerforeningen, Peter Gerlach-Hansen, Jakob Kjærsgaard.

- Jakob har været med til at skærpe vores børnepolitiske profil, og vi kan kun sige ham stor tak og ønske ham al mulig held og lykke fremover.

Det Konservative Folkeparti har til gengæld fundet plads til fire kandidater mere, således at den samlede liste til kommunalvalget er på 27 kandidater. Listen giver come back til navne som Claus Hjorting, Hanne Gerner, Conny Birkholm og Gitte D'Arcy.

fsp