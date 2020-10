Ive om Lions-strid: Kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelser

- Jeg er helt enig med Pia Grøhn Lorentsen. Hun er ikke udtrådt af bestyrelsen, og hun er som øvrige medlemmer - udpeget af og for kommunalbestyrelsen valgt for en periode på fire år. Men det giver sig selv, at når man sidder på Kommunalbestyrelsens mandat i en virksomhedstype, som kommunen selv kunne drifte, så er man underlagt instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsen. Det spørgsmål er ikke til diskussion, slår Jens Ive fast.

Han fortsætter:

- Når Pia Grøhn Lorentsen igen påstår, at der fra kommunal side foreligger et ønske om at sammenlægge de to Lions plejecentre i Rudersdal, så må jeg blot gentage, at den påstand fortsat er grebet ud af den blå luft. Og netop fordi Pia Grøhn Lorentsen er så bekymret ved sammenlægninger, så overrasker det mig, at Pia Grøhn Lorentsen har bakket op om, at Lions Park Birkerød ledelsesmæssigt samdriftes med et Lions plejecenter i Hillerød. Det valg giver jo ingen mening, når Pia Grøhn Lorentsen ikke har eget kendskab til driften af hverken det ene eller det andet plejecenter.