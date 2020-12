Ive og kolleger utilfredse med forringelser på kystbanen

Fra 2021 medfører den nye køreplan færre afgange fra stationerne Rungsted Kyst, Vedbæk, Skodsborg og Klampenborg. Der vil frem over være halvtimes drift frem for 20 minutters drift. Og fra 2023 bliver de nordsjællandske stationer frakoblet den direkte forbindelse til Københavns Lufthavn.

"Det er en mærkbar forringelse, der vil svække brugen af den kollektive trafik, hvilket vil betyde øget trængsel på de nordlige indfaldsveje til København og en øget miljøbelastning gennem udledning af co2. 20 minutters drift på alle stationer må være et minimum, hvis man vil sikre et attraktivt alternativ til bil. Den nuværende plan er hverken fremtidssikker eller bæredygtig, og det er vi langt fra tilfredse med," udtaler borgmester Jens Ive (V) i en pressemeddelelse.

Han, fem andre borgmesterkolleger langs Kystbanen og regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) har derfor sat transportministeren stævne for at gøre det klart, hvor utilfredse de er med den beslutning, som de i øvrigt mener er taget uden ordentlig dialog.

Beslutning uden dialog

De frustrerede borgmestre hæfter sig for eksempel ved, at transportminister Engelbrecht i 2019 lovede at undersøge muligheden for at bibeholde den direkte forbindelse til lufthavnen, men nu lader det til, at beslutningen om total frakobling og lavere frekvens er taget uden yderligere dialog.