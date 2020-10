Ive i duel om udligningen - på udebane Holte Rotary havde taget borgmester Jens Ive med på venskabsbesøg hos søsterklubben i Kalundborg.

Se billedserie Corona-øjebliksbillede fra debatten om udligningsreformen. Stående præsident Jens Husted Kjær, Holte Rotary, borgmester i Kalundborg Martin Damm, bogmester i Rudersdal Jens Ive og Rotary-præsident i Kalundborg, Carl Andersen.

Rudersdal - 08. oktober 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

UDLIGNINGEN Rudersdal leverer 2,2 mia. kroner til den kommunale udligning. Kalundborg 370 mia. kroner.

Så selv om de er partifæller, borgmestrene fra de to kommuner, såhavde de masser at tale om, da Holte Rotary og søsterklubben fra Kalundborg bragte dem sammen til en duel på ord for nylig.

Duellen, som mere var venskabelig end noget andet, foregik på Dyrehøj Vingård med indlagt spisning og vinsmagning. Inden da var der virksomhedsbesøg hos Holte Rotary-præsident Jens Husted Kjærs virksomhed, som ligger i Kalundborg: Miljøvirksomheden Alumichem A/S.

Rudersdals Jens Ive og Kalundborgs Martin Damm, begge Venstre, diskuterede rimeligheden i udligningsreformen, og de besvarede beredvilligt spørgsmål fra salen. Det lå ligesom til højre fod, at borgmesteren fra Rudersdal kunne ønske sig en anden model for udligning, mens borgmesteren fra Kalundborg havde sit på det nogenlunde tørre.

Der er himmelråbende stor forskel på de to kommuner. I Kalundborg har man meget erhverv i sværvægtsklassen. I Rudersdal har man bekendt sig til at være en leve- og bo-kommune, der koncentrerer sit erhvervsliv omkring vidensvirksomheder.

Leveomkostningerne

Præsident Jens Husted Kjær spurgte borgmestrene, om det kunne være rimeligt, at et lærerpar i Kalundborg kan få råd til en villa, sommerhus og to biler, mens de i Rudersdal må bo i lejlighed og køre med det offentlige, og så beder man netop disse om at betale til bl.a. Kalundborgs udligning.

Pointen i spørgsmålet var, at leveomkostningerne er større ved Øresundskysten, og at det derfor kan virke ulogisk, at Rudersdal Kommune skal bidrage så væsentligt til andre kommuners økonomi.

Spørgsmålet affødte ikke egentlig debat, men gav anledning til udveksling af faktuelle data. De to borgmestre diskuterede, og det var præsidenten fra Holte, der leverede den afsluttende bemærkning, da han klappede borgmestrene ud med ordene:

"Jeg er glad for et have virksomhed i Kalundborg, og jeg er glad for at bo i Rudersdal."