Ive: Naturligt med utryghed efter politiaktion

- Jeg vil her og nu opfordre til sammenhold og samtidig invitere naboer og beboer til et møde i den kommende uge, hvor vi kan få skabt rammerne for et fortsat trygt Birkerød og nærområde til Nordvanggård, siger Jens Ive i pressemeddelelsen, hvor han også er citeret for følgende: