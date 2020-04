Ive: Lad de ældste elever komme tilbage i folkeskolen

- Det er synd for eleverne, hvis de skal gå i fem måneder uden social kontakt med deres skolefællesskab. Det er virkelig ikke hensigtsmæssigt. Størstedelen af eleverne er teenagere, hvor netop fællesskabet er utroligt vigtigt - ja for nogle helt afgørende, påpeger borgmesteren.

- Online-undervisningen fungerer rigtig fint, og nogle elever plejer også deres sociale netværk efter skole. Men nogle elever er socialt udfordret og har måske ikke så mange venner. De kan også været udfordret i deres hjem, hvor de måske er meget alene, hvis begge forældre arbejder. Og det er endnu mere sårbart, hvis der måske er problemer i hjemmet. Så mangler den unge sit »frirum« i skolen, kammeraterne og muligheden for at tale om problemerne i fortrolighed med en lærer eller med andre voksne, argumenterer Jens Ive.

- Der er nogle enkelte kommuner, der ikke har mulighed for det, men det bør ikke hindre flertallet af kommuner i Danmark, at vi kan sende de ældste elever i skole i nogle timer i måske to eller tre dage om ugen. Lærerne kan nemt trækkes ind, for de er jo allerede i fuld gang med fjernundervisning, og vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer, så eleverne bliver opdelt i mindre grupper. I den kommende tid kan skolerne gøre brug af vores pragtfulde natur, skolernes grønne områder, idrætsanlæg og idrætshaller. Det er helt sikkert muligt at få alle elever tilbage i skolen, hvis vi er lidt snilde, understreger Jens Ive.