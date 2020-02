Allan Freiheit, der er business director i KMD underskriver sammen med Rudersdals kommunaldirektør Birgitte Lundgren en ny aftale mellem it- og softwarevirksomheden KMD og Rudersdal Kommune. Pressefoto

It-virksomhed og kommune indgår nytænkende aftale

Rudersdal - 20. februar 2020

En af Danmarks største it- og software virksomheder, KMD, og Rudersdal Kommune har netop indgået en ny aftale, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder, at partnerne danner en fælles forretningsform med blandt andet årlige udviklingsworkshops, der skal sikre en smidig digital løsning, som understøtter styringsbehovene både om et, to og otte år. Det gør ifølge kommunaldirektør Birgitte Lundgren aftalen helt unik.

- Økonomien er under pres, og derfor har vi behov for effektive og tidssvarende løsninger til at støtte vores ledelsesmæssige beslutninger og den løbende opfølgning, siger Birgitte Lundgren ifølge pressemeddelelsen.

Hun supplerer: - Indgåelsen af den ny aftale skal gerne medvirke til at styrke ikke alene kommunens samlede økonomi- og ressourcestyring, men i høj grad også de enkelte institutioners økonomistyring og give dem optimale rammer for at levere god service.

Rudersdal har valgt KMD på baggrund af en udbudsproces, som ikke kun har kigget snævert på licensomkostninger, men har fokus på den fulde værdi af systemet.

Udbudsprocessen har åbnet op for en indgående dialog med leverandørerne om lige præcis de behov, som en kommune og kommunens forskellige områder har.

Derfor bliver KMD ikke bare it-leverandør, men også en form for digitaliseringspartner for kommunen og en leverandør, som kan tænke med ind i kommunens konkrete styringsbehov.

- Aftalen med Rudersdal er en helt ny måde at tænke it-løsninger på. Selvom aftalen bygger på den velkendte og ansete KMD Opus-platform, så går vi her skridtet videre. Vi leverer ikke bare et færdigt produkt, vi leverer også den fremtidige udvikling og digitalisering. Rudersdal Kommune fremstår virkelig ambitiøs og fremsynet med den måde, de har grebet aftalen an på, siger Allan Freiheit, der er business director i KMD.

Økonomistyring står højt på dagsordenen i Rudersdal og det kalder på en smidig systemunderstøttelse, som løbende kan tilpasse sig behovene og er i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi.

- Det handler i høj grad om at frigøre tid fra manuelle til mere automatiske processer, så vi ud over større præcision og transparens også skaber en attraktiv arbejdsplads, hvor vi bruger tiden effektivt og er på forkant med situationen. Vi glæder os meget til den fælles rejse med KMD, siger Birgitte Lundgren.

Aftalen bygger på KMD Opus, der er en ressourceplanlægnings-løsning, der samler alle kommunens arbejdsområder og - processer i et fælles system.

Når løsningen implementeres fra januar 2021 kommer den til at styre kommunens økonomi, løn, opkrævning og vagtplaner.