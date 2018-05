Forstander på Elleslettegård Morten Ravn glæder sig over, at institutionen er inde i en god udvikling, som betyder, at de har elever nok til at kunne udvide. Derfor har de ansøgt kommunen om en ny lokalplan for institutionens arealer. Foto: Joram G. Menzer

Institution har vendt bøtten og vil udvide

Rudersdal - 28. maj 2018 kl. 06:41 Af Joram G. Menzer

Fire boligbygninger skal blive til seks, hvis det står til den selvejende institution Elleslettegård, der er et bo-, uddannelses- og arbejdstilbud til unge mellem 17 og 30 år, der har særlige behov for støtte. De nye bygninger skal ifølge et dagsordenspunkt fra det seneste møde i Byplanudvalget dække et opstået behov for flere boliger til institutionens elever.

De nye boliger skal endvidere gøre det muligt at modernisere de eksisterende fire boligbygninger på matriklen, og de nye bygninger vil i størrelse og udseende komme til at ligne de fire, der ligger på arealet på nuværende tidspunkt. For at det kan lade sig gøre, kræver det, at der udarbejdes en ny lokalplan for institutionens arealer.

- Fra vores synspunkt er det her en positiv historie. For nogle år siden så det nemlig sort ud for Elleslettegård, fordi mange kommuner valgte at trække de borgere, som benyttede sig af Elleslettegårds tilbud, tilbage til deres egne kommuner, hvor de så fandt på andre tilbud til dem, siger Axel Bredsdorff (L), der er formand for Byplanudvalget, i Frederiksborg Amts Avis mandag.

Han oplyser, at Elleslettegård har fået vendt udviklingen, og at institutionen i løbet af cirka to år har fået 20 nye elever.

- Det er meget glædeligt for os, at der er efterspørgsel på Elleslettegårds tilbud, for det er godt sted, som ligger pragtfuldt, og de af vores egne borgere, der bruger Elleslettegård, er også meget glade for stedet. Vi havde været rigtig kede af, hvis de havde måttet lukke Elleslettegård, og vi er meget interesserede i at holde liv i stedet, siger Axel Bredsdorff.

Hos Morten Ravn, der er forstander på Elleslettegård, er der naturligvis også glæde over udviklingen.

- Vi har fået vendt udviklingen, så der er efterspørgsel på de pladser, vi har. Jeg startede som forstander i august 2015, og siden har vi sammen fået vendt bøtten, siger Morten Ravn.

Han fortsætter: - Jeg synes, at vi i løbet af den tid har været på en fantastisk rejse, og det er hele holdet på Elleslettegård, der har løftet i flok. Da jeg startede, udarbejdede vi en ny strategi, og den har vi arbejdet målrettet med. Vi har faktisk nået vores målsætning om belægning hurtigere end forventet, men det er jo kun positivt, så det har været helt vildt fedt at være med til.

Morten Ravn fortæller, at man med udbygningen også håber, at man med tiden kan renovere de eksisterende bygninger.

- Der ligger også en strategisk tanke bag, fordi vi har nogle bygninger, som på sigt godt kunne trænge til at blive renoveret. Hvis man får bygget nye huse, kan man rykke beboerne rundt, mens man sætter de andre bygninger i stand. Så det handler også om at være på forkant med udviklingen, siger Morten Ravn.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag.