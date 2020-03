Bøllemosen er et af de steder, man kan tage hen i weekenden, hvis man har brug for at komme lidt ud.Foto: Rudersdal Kommune

Inspiration til ture i det fri i weekenden

Nu er det som bekendt weekend, og hvis du har brug for at komme lidt ud, får du her nogle bud på ture og oplevelser i Rudersdal Kommune. Nyd dem alene eller sammen - på afstand- og husk at følg myndighedernes anbefalinger om at holde afstand og finde et andet sted at nyde naturen, hvis der er for mange samlet.

Den sporty

Rudersdal rummer mange gode stier og ruter, der indbyder til korte eller lange cykel- eller løbeture. Hvis du trænger til en god lang tur, vælger du blot RudersdalRutens 42,195 smukke kilometer.

Byruterne holder dig tæt til lokalområdet: Vedbækruten, Holteruten, Nærumruten og Birkerødruten. Byruterne er mellem 10-14 kilometer lange og byder på både smuk natur og arkitektur. Sjælsøstien er bestemt også en dejlig tur. Udforsk mulighederne og vælg en tur, der passer til dig.

Har du bjergbestigerambitioner er nyheden RudersdalBjerge måske noget. Her kan du opdage ni høje punkter i Rudersdal og få mere at vide om den geologiske historie bag landskabet i Rudersdal.

Den med historie

KulturSlangen og de fem mindre ture giver frisk luft og historisk vingesus. KulturSlangen tager dig fra Næsseslottet ved Furesøen til Vedbæk ved Øresund.

De fem mindre ture er Vedbækturen, Gl. Holtegårdturen, Næsseslotsturen, Søllerødturen og Maglemosturen.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland udgør et unikt kulturlandskab, der fortæller om kong Christian den 5.'s enorme magt og hans behov for at demonstrere den ved at kontrollere naturen. En del af Parcejagtlandetskabet ligger i Rudersdal.

»De talende monumenter« er din mulighed for at kende mere til den lokale historie i Rudersdal. Via din telefon kan du ringe eller scanne en QR-kode og opdage historien lokalt.

For børnefamilierne

Når børnene skal med kan I tage på skulpturjagt i Birkerød med barnets eget skulpturpas i hånden, det kan printes hjemmefra. Eller prøv »Find vej i Danmark«, der er en forenklet udgave af orienteringsløb - en slags skattejagt, der bringer dig gennem skoven, parken eller byen på jagt efter poster. For de helt små er der TusindbenRuten.

Naturperlerne

Rudersdal gemmer på en række naturperler såsom Vaserne, Mølleåen og Maglemosen. Bøllemosen i Jægersborghegn er udvalgt til at være et af Danmarks 50 unikke steder, som du måske ikke kender. Eller hvad med at tage en afstikker til en af de mange søer og strande i Rudersdal?

Den med arkitektur

I Rudersdal finder du mange særprægede og smukke bygninger, som kan beundres udefra. Både ny og gammel seværdig arkitektur er strøet over hele kommunen. Rudersdal har også mange flotte historiske bygninger, der kan nydes på en gåtur.

Læs mere om oplevelser, der kan nydes sammen på afstand på www.rudersdal.dk/naturogkultur_paaafstand.