Ingen bil uden handicapskilt

Naturstyrelsen har udarbejdet nye regler, så man fremover, fra 1. februar, skal have et handicapskilt i bilen for at have lov til at køre ind i Dyrehaven gennem Hjortekærsport om onsdagen.

Det vil fortsat også være tilladt for for eksempel plejehjem at køre ind med busser om onsdagen, hvis det er åbenlyst, at der er tale om handicapkørsel.