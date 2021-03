En mobiltelefon, der pludselig brød i brand, var tirsdag eftermiddag skyld i, at Nordsjællands Brandvæsen mødte talstærkt op på et plejehjem i Holte. Foto: Lars Sandager Ramlow

Indsatsleder: Årsag til brand var lidt mystisk

En mobiltelefon, der pludselig brød i brand, var skyld i, at brandvæsnet satte kursen mod Frydenholm Plejehjem klokken 14.23 tirsdag eftermiddag. Det oplyser Nordsjællands Brandvæsen.

- Årsagen til branden var lidt mystisk. Nogle medarbejdere sad og holdt kursus, og pludselig var kursusholderens telefon begyndt at brænde helt af sig selv, og den havde så aktiveret brandalarmen, siger indsatsleder Erik Garfort fra Nordsjællands Brandvæsen.

Indsatslederen fortæller videre, at branden allerede var under kontrol, da brandvæsnet ankom til plejehjemmet.

- Før vores ankomst havde man været ude og lægge telefonen i en håndvask og hældt vand udover den, så det hele var slukket, da vi kom, siger indsatslederen, som fortæller, at telefonen var for skadet til at man kunne se, hvilken slags mobiltelefon, der var tale om.