Indbrudstyv skræmt væk af alarm

En mand forsøgte torsdag klokken 20.39 at bryde ind i en villa på Bueager i Vedbæk. Manden havde brudt et vindue op, men valgte at tage flugten, da en alarm gik i gang.

Politiet skriver i døgnrapporten, at man kan gøre det svært for tyven at bryde ind ved at sikre sine vinduer for eksempel ved at skrue eller sømme glaslisterne fast og sætte sikringsbeslag eller håndtag, der kun kan åbnes med lås eller kode på vinduer og døre.