På fredag den 22. november holder LA-politikeren Elisabeth Ildal »åbent hus« i anledning af sin 60 års fødselsdag. Hun ser frem mod endnu et årti, hvor familie, politik, arbejde og livet med sygdommen Parkinsons kommer til at fylde hverdagen. Foto: Per Christensen

Ildal: 60 år og fuld af kampgejst

- Lægerne gav mig dengang en tidshorisont på cirka fire år tilbage at være frisk i. Den dom har jeg aldrig - og kommer aldrig til at acceptere. Nu har jeg levet seks og et halvt år med sygdommen, som jeg har det meget dobbelt med. Selvfølgelig er det en stor sorg. For mig er Parkinsons ikke en rystesygdom, men den gør, at jeg har svært ved at kontrollere mine følelser, og der er også bivirkninger ved medicinen. Men det her kan godt lyde provokerende. Jeg har heller aldrig haft det så godt som nu. Jeg er taknemmelig hver dag, jeg vågner, og gennem sygdommen har jeg fået en masse oplevelser og mødt en masse fantastiske mennesker over hele kloden. Jeg er blevet verdensambassadør for Parkinsons Coalition, og jeg har lige vundet sølv i damedouble ved VM i bordtennis for Parkinsons-ramte.

Der er gode dage, og der er dårlige dage. Sådan er det for alle mennesker, men Elisabeth Ildal har aktivt valgt at fokusere på de gode.

