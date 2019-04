Ikonisk dansk band går på scenen fredag

Legendariske Loveshop spiller fredag aften i MantziusLive. Det er to år siden bandet sidst har turneret, men nu er der et frisk album med i bagagen.

Rudersdal - 04. april 2019 kl. 18:08 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I år er det to år siden, at Love Shop sidst var på en regulær Danmarksturné. Derfor har fans af bandets kendetegnende sound og fantastiske tekster meget at se frem til under de kommende koncerter, der helt enestående bringer det store navn til Birkerød fredag aften, lyder det fra kunstnerisk leder af MantziusLive, Mads Riishede i Frederiksborg Amts Avis.

Efter at have fejret 25 års-jubilæum med både et opsamlingsalbum (»Evergreen«) og en bog (»Himmelflugt Og Højdeskræk«) i 2015, manifesterede Love Shop sin betragtelige betydning for dansk musik med det 11. studie album »Risiko« i 2017.

- Albummet fik i den grad anmeldere til at kaste om sig med mange stjerner, og var samtidig levende bevis for, at Love Shop på ingen måde kender til begrebet autopilot, når der skal laves ny musik, siger Mads Riishede, der fortsætter:

- Med »Risiko«-successen i bagagen og usvækket lyst til at forny sig, har Jens Unmack og co. været i studiet igen, og denne gang er hele bandet blevet inddraget i indspilningens grundfase og formgivning, dels for at nyde godt af en frisk proces, men også for at åbne op for et mere bandnaturligt snit på de nye numre. En feeling, den opmærksomme lytter straks vil kunne høre.

Albumtitlen er »Brænder Boksen Med Smukke Ting«, og pladen udkom 8. marts. Jens Unmack siger selv om albummet:

- Med så mange albums bag os har vi efterhånden en sjældent lang bandhistorie, som er inspirerende at spille ud fra. Med seneste album oplevede vi et foreløbigt højdepunkt i Love Shop's nyere historie, og mange andre havde nok i den situation trukket en pause og set situationen an. Men sådan er temperamentet ikke i det her band. Jeg har selv en baggrund med artister, der er vokset gennem hyppige, regelmæssige udgivelser, og som derfor har kunnet udvikle sig og spejle tiden sammen med sine lyttere. Og det er sådan jeg bedst kan lide det.

Efter en kort pause fortsætter han:

- Så vi har taget udfordringen op og står nu klar igen. Jeg tror aldrig, jeg har arbejdet så intenst med sangene til et album som på dette nye. Ikke fordi de kom svært, men fordi målet var at komme videre uden tomme ord eller musikalsk dødvægt i bagagen. Så mange skitser blev lavet og stødt, før de rigtige sange kom og lagde sig på plads. På den måde giver det nye album kun god mening i forhold til det erklærede løfte »Risiko« gav: Aldrig træt, aldrig mæt. Vi skal videre nu. »Brænder Boksen Med Smukke Ting« er lyden af Love Shop 2019.

Koncerten begynder klokken 20.00, og entre koster 250 kroner + gebyr.