Det har vakt kritik fra flere steder, at regeringen vælger at placere statslige arbejdspladser i Birkerød. Det var nemlig ikke langt nok fra hovedstaden, mente både Venstre, Dansk Folkeparti og Balance Danmark. Borgmester Jens Ive (V) glæder sig dog over beslutningen.

Ikke provinsiel nok til statslige arbejdspladser

Rudersdal - 01. maj 2020

Oprettelsen af statslige arbejdspladser i Birkerød var ikke helt provinsielt nok for Venstre, Dansk Folkeparti og interesseorganisationen Balance Danmark. Alle tre parter kritiserede således regeringens beslutning om at placere den nyoprettede Hjemrejsestyrelsen i Birkerød.

En kritik som Rudersdal borgmester Jens Ive (V) ikke kan følge.

- Jeg vil ikke argumentere for, at Birkerød er provinsen, men det er da trods alt Nordsjælland og ikke København, siger Jens Ive og tilføjer:

- Man har jo også set, at Venstre selv har udflyttet arbejdspladser til Nordsjælland, da de sad i regering. Så det at udflytte arbejdspladser til Nordsjælland, synes jeg, at man skal være lydhør over for - også i Jylland.

Hjemrejsestyrelsen får hovedsæde i Udlændingecenter Nordsjællands lokaler i Birkerød. Ifølge avisen Danmark skal der ud af i alt cirka 250 ansatte findes mellem 50 og 60 nye medarbejdere til Hjemrejsestyrelsen.

Ifølge mediet undrer Venstres landdistriktsordfører, Peter Juel-Jensen, sig over, at de nye medarbejdere, der skal ansættes, ikke flyttes ud i provinsen.

- Regeringen holder ikke fast i, at nye statslige arbejdspladser skal etableres i provinsen. Til flere samråd har man sagt, at det har en høj prioritet, men når man skal udvise handling, mener man det ikke. Det er jeg skrækkeligt ked af, siger han til avisen Danmark.

Rudersdals borgmester Jens Ive glæder sig modsat over arbejdspladserne.

- Vi vil jo gerne kunne have et antal arbejdspladser til det, der er efterspurgt i kommunen. Vi ligger et sted, hvor vi kan imødekomme omkring 23.000-25.000 arbejdspladser i Rudersdal, og det er der, vi er i balance, så vi er bestemt interesserede i de offentlige arbejdspladser, siger Jens Ive.

Dansk Folkepartis landdistriktsordfører, Mette Hjermind Dencker, forstår ifølge avisen Danmark ikke, hvorfor de mellem 50 og 60 nye medarbejdere i Hjemrejsestyrelsen ikke placeres uden for hovedstadsområdet.

- Det her ville da være et godt sted at starte. Jeg vil da godt vide, hvorfor det her ikke er nye statslige arbejdspladser, siger hun ifølge mediet.

En kritik, der også lyder fra Kim Ruberg, der er formand for interesseorganisationen Balance Danmark.

- Det er fuldstændig imod alle de politiske løfter og hensigter, vi har hørt de sidste to år, siger han til avisen Danmark.

Borgmester Jens Ive er for sit vedkommende også tilhænger af, at arbejdspladser placeres udenfor København.

- Vi ser jo også gerne arbejdspladser, som ikke ligger centralt i København, men som ligger i Nordsjælland. Og derfor er vi glade for, at der er en - i øvrigt velbegrundet og fornuftig - beslutning om, at de arbejdspladser skal ligge hos os, siger Jens Ive.

Borgmesteren henviser til, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) overfor avisen Danmark understreger, at ministeriet ansætter folk til eksisterende stillinger på den adresse i Birkerød, som stillingerne altid har ligget på.

- Der er ikke noget hokuspokus i, at de stillinger, der altid har ligget i Birkerød, bliver i Birkerød. Der bliver ikke oprettet nye stillinger her, siger Mattias Tesfaye til avisen Danmark.