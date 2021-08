Tandreguleringen af 100 børn er sendt i udbud. Foto: Adobe Stock Foto: Stevica Mrdja/Microgen - stock.adobe.com

Ikke opbakning til behandlings-garanti i tandplejen

Der er lange ventetider for børn og unge i Rudersdal, der har brug for tandregulering. Konservativt forslag skulle forhindre lange ventelister i fremtiden, men fik ikke flertal

Rudersdal - 27. august 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

I Rudersdal Kommune er der mange børn, som har måttet vente længe på at få reguleret tænderne. Faktisk så længe, at kommunen tidligere på sommeren besluttede at sende tandreguleringsbehandlingen af 100 lokale børn i udbud, så man kunne få bugt med efterslæbet i tandplejen.

Et efterslæb, som blandt andet skyldes, at Rudersdal Kommune, i lighed med mange andre kommuner, har store problemer med at rekruttere specialtandlæger

Den beslutning bakker Christoffer Buster Reinhardt (K), medlem af Børne- og Skoleudvalget helt op om. Men han frygter, at ventelisterne vil vokse sig lange igen.

"Det er fint nok at sende det her i udbud, men der er ingen grund til at vente til, der opstår en ny pukkel af børn på venteliste. Derfor har vi helt konkret foreslået, at man, hvis der er mere end seks måneders venteliste til tandregulering i kommunalt regi, skal kunne tage de penge med, som det ville koste kommunen at foretage behandlingen, ud til en privatpraktiserende specialtandlæge," siger han.

Nej til K's forslag Det konservative forslag om en "lokal behandlingsgaranti" for Rudersdals børn blev således behandlet i Børne- og Skoleudvalget på dets møde onsdag 18. august. Men på baggrund af forvaltningens anbefalinger kunne resten af udvalget ikke på samme måde se fidusen i forslaget, som ifølge Christoffer Buster Reinhardt:

1. ville være udgiftsneutralt for Rudersdal Kommune, da patienten kun ville medbringe de midler, det ellers ville have kostet kommunen at behandle barnet eller den unge. Og 2. ville sikre, at ventelisterne for børn og unge med behov for tandregulering ikke igen kom til at stige.

Forvaltningen bemærker i indstillingen, at det konservative forslag ville medføre en ekstra udgift, for forældrene, forbundet med indførelsen af en sådan behandlingsgaranti, da det er væsentligt dyrere at blive behandlet hos en privat praktiserende tandlæge frem for i den kommunale tandpleje. En difference, som skal dækkes af forældrene som egenbetaling.

Og at der i forvejen er muligt at benytte sig af den såkaldte fritvalgsordning. Børne- og Skoleudvalget drøftede det konservative forslag, men et flertal stemte nej til at lade forvaltningen udarbejde en konkret beslutningssag og fremlægge den for udvalget inden jul.