Ikke for skæg: Tyv ville stjæle barbermaskiner

Mandag aften klokken 19.31 anmeldte et par butiksdetektiver fra Holte Midtpunkt, at de stod med en butikstyv, der havde forsøgt at stjæle to Philips Oneblade barbermaskiner. Butikstyven var efterfølgende blevet tiltagende aggressiv.