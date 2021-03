Se billedserie Leif Framke underviser i idræt og tysk på Birkerød Gymnasium. For snart to år siden reddede han en lille pige fra at drive til havs, og det har nu indstillet ham til en hæder som en af Danmarks hverdagshelte. Foto: Lars Sandager Ramlow

Idrætslærer reddede pige fra druknedød

51-årige Leif Framke reddede den 27. juli 2019 en lille pige, der risikerede at drukne. Nu er han indstillet til en hyldest som hverdagshelt.

31. marts 2021

Den 27. juli 2019 vil formentligt altid stå i Leif Framkes klare erindring. Den dag for snart to år siden gjorde han nemlig en kæmpe forskel, da han resolut greb ind og svømmede ud til en lille pige, der var ved at drive til havs på et badedyr ved Kulhuse Strand.

Leif Framke er underviser i idræt og tysk på Birkerød Gymnasium. Han er bosiddende i Allerød, og i sin fritid er han en ivrig sportsudøver, med et særligt talent for svømning.

Det skriver Birkerød Gymnasium i en mail til Frederiksborg Amts Avis, hvor gymnasiet oplyser, at Leif Framke kan blive én af Danmarks Hverdagshelte - en pris udleveret af Post Nord og Falck.

Pigen faldt i vandet Til avisen fortæller gymnasiets rektor Claus Campeotto:

- En sommerdag for to år siden kom Leifs evner som svømmer på prøve, da han blev en altafgørende faktor i en nær-drukningsulykke. Leif svømmede i et spørgsmål om liv eller død ud efter et badedyr med en lille pige, der drev til havs i stærk fralandsvind. Som gammel konkurrencesvømmer kom Leif hurtigere frem end de andre på stranden, og han nåede akkurat i mål og fik hevet pigen, der var faldet af badedyret, op igen, da hun var ved at gå under.

Tilbage på stranden stod naturligvis en rystet og dybt taknemmelig familie, der som tak nu har indstillet Leif Framke til at blive en Hverdagshelt - en kampagne, der drives af Falck og PostNord.

En hverdagshelt er kategoriseret som dén, der uselvisk og instinktivt handler på vegne af et andet menneske, og som gør en forskel for samfundet. I alt skal én dansker ud af fem kandidater fra hver region, udvælges til at blive kåret som Hverdagshelt - og med i hæderen vil heltene også kunne se frem til at blive de allerførste nulevende danskere, der får deres portræt på et frimærke.

Leif Framke er blevet udvalgt som én af de fem kandidater, der repræsenterer hovedstadsområdet. Om selve indstillingen siger læreren fra Birkerød Gymnasium:

Leif Framke og hans 8-årige datter, Arianne, var lige ankommet til Kulhuse Strand på cykeltur til Struer. De besluttede at tage en dukkert og stille cyklerne. Få øjeblikke efter måtte Leif dog alene i vandet, da han så en lille pige, der var ved at drive til havs i den kraftige fralandsvind. Foto: Leif Framke

Leif: Jeg handlede bare... - Jeg kunne ikke lade stå til, og se sådan et lille barn drukne. Jeg handlede bare - og er heldig, jeg kan svømme, lyder det beskedent.

At Leif Framke er blevet indstillet, er en overraskelse for ham, men det bunder i en taknemmelighed, som den 51-årige Allerød-borger godt kan sætte sig ind i:

- Familien har en taknemmelighed, de gerne vil udtrykke. Jeg har især talt med faren efterfølgende. Han har et overskud af taknemmelighed, som han ikke ved, hvad han skal gøre med, og så har han jo fundet den her konkurrence og nomineret mig som en hverdagshelt. Det føler jeg mig meget beæret over og takker ham for. Jeg kan godt forstå, han har det sådan. Jeg render ikke rundt og kræver tak - jeg er taknemmelig for, jeg var til stede, da det skete, og taknemmelig for min fortid som svømmer, siger Leif Framke.

Han nævner blandt andet sin baggrund som svømmer og det fællesskab, han var en del af, som værende afgørende for, at han den dag i dag, stadig er en dygtig svømmer.

Om chancen for at komme på et frimærke, siger gymnasie-læreren:

- Et eller andet sted, spørger jeg mig selv, om jeg nu har fortjent det. Jeg kan godt se, jeg har gjort noget stort for en familie. Jeg har ikke formuleret relativitetsteorien eller udviklet en revolutionerende medicin. Jeg har brugt otte minutter på at redde et menneske, mens mange andre bruger hele deres liv på at gøre noget godt for menneskeheden. Men set fra den families perspektiv, så har jeg jo fortjent det. Og som repræsentant for en indstilling, hvor man gør, hvad man kan, når det er påkrævet, så har jeg det helt fint med at komme på et frimærke, hvis jeg skulle gå hen og blive en af vinderne. Så derfor håber jeg da også, at folk vil stemme på mig.

Vigtigt: Lær at svømme Leif Framke konkluderer, at det er vigtigt ikke blot at se på historien som vigtig i forhold til, hvad et individ kan gøre i øjeblikket. For ham, er det også en hjertesag at understrege vigtigheden i at lære at svømme:

- Jeg vil gerne slå et slag for, at folk lærer at svømme ordentligt, så de kan nå hurtigere ud, hvis ulykken skulle ske. Det er hårdt at tænke på, at man måske ikke ville kunne gøre noget - eller end ikke redde sig selv.

Rektor på Birkerød Gymnasium ønsker Leif Framke en god afstemning:

- Birkerød Gymnasium sætter en stor ære i at ansætte undervisere, der ikke blot bringer deres faglighed i spil i klasseværelset, men også ude i verdenen. Vi er glade for, at vi nu kan være med på at sætte fokus på en ægte solstrålehistorie om én af vores lærere, der i dén grad har gjort en verden til forskel. Jeg har allerede stemt på ham, og håber at læserne af denne artikel vil gøre det samme inden på søndag, lyder opfordringen fra rektor Claus Campeotto.

FAKTA Interesserede kan gå ind her og stemme på Leif Framke: https://www.postnord.dk/kampagne/hverdagens-helte/spillet

Afstemningen lukker 4. april klokken 12.00

En jury kårer én hverdagshelt fra hver region blandt kandidaterne med flest stemmer

De fem hverdagshelte offentliggøres 14. april og portrætteres af tegneren Thomas Thorhauge

Frimærkerne udkommer 16. september 2021

Sådan ser det ud på Postnords afstemningsside, hvor Leif Framke optræder nederst til venstre. Grafik-udsnit: Lars Sandager Ramlow

Du kan stemme her: https://www.postnord.dk/kampagne/hverdagens-helte/spillet