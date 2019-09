Morten Jessen, der er organist i Høsterkøb Kirke, har komponeret et nyt stykke kirkemusik, »Frygt ikke byens lys«, i fire satser. Stykket varer cirka en halv time og kan for første gang opleves i Høsterkøb Kirke i morgen klokken 15.00. Foto: Allan Nørregaard

I musikken fandt organist sproget til at tale om troen

Rudersdal - 14. september 2019 kl. 15:17 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan taler vi om vores personlige tro?

Det spørgsmål har ansporet organist i Høsterkøb Kirke Morten Jessen til at komponere musikstykket »Frygt ikke byens lys«. Musikstykket, der består af fire satser og varer cirka en halv time, kan opleves for første gang søndag den 15. september klokken 15.00 i Høsterkøb Kirke.

- Musikken handler om den personlige tro, og jeg oplever, at det for mange af os er enormt svært at tale om vores personlige tro i dag, fordi vi mangler et sprog for den. Det kan være meget svært at tale om det guddommelige i en moderne verden, fordi det på en eller anden måde er blevet glemt eller er faldet ud af folks bevidsthed, siger Morten Jessen, der altid har opfattet sig selv som kristen.

Men da han startede som organist i kirken blev det religiøse naturligt nok en større del af hans dagligdag, og i musikken var der et sprog, han kunne bruge til at udtrykke sig om sin tro.

- Det var helt sikkert nemmere for mig at komponere et stykke musik, der handler om mit personlige forhold til min tro, siger Morten Jessen.

Morten Jessen er mest vant til at spille andres musik, både fordi han blandt andet har spillet sammen med The Savage Rose, Quadron og Nikolaj Nørlund, men selvfølgelig også som organist i Høsterkøb Kirke. Det er - siger Morten Jessen - forbundet med vis portion nervøsitet og en masse spænding, når han nu skal opføre sin egen musik - som oven i købet er dybt personlig.

- Hele processen har været virkelig sjov, fordi det er mig, der har bestemt, hvordan alting skal være. Når du er session-musiker, sådan som jeg har været, er det en anden, der har det sidste ord. Men her er det min vision, så jeg er virkelig spændt på at opføre det for første gang, og jeg glæder mig faktisk bare sindssygt meget til at spille det, siger Morten Jessen.

Udover at opføre »Frygt ikke byens lys« håber Morten Jessen også, at han på sigt kan få mulighed for at udgive musikken, som allerede er indspillet i Høsterkøb Kirke.

»Frygt ikke byens lys« er arrangeret for et orkester bestående af tre sangere, fire strygere, tre blæsere samt klaver og orgel.