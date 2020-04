I Midtpunktet: Unge drenge truede piger med kniv

En 13-årig pige fra Nærum og en 16-årig ung kvinde fra Birkerød blev klokken 21.15 i Holte Midtpunkt generet af to drenge, som slog ud og sparkede efter dem og også fremviste en kniv. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten onsdag morgen.

En patrulje kørte til stedet, hvor de udfandt to drenge på henholdsvis 13 og 14 år fra Holte, som var i besiddelse af to knive. Betjentene fik en alvorlig snak med de to drenge, og grundet deres unge alder blev deres forældre samt de sociale myndigheder orienteret om sagen.