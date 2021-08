I to vandboringer i Rudersdal er der målt kravværdier for pesticider, der ligger over grænsen for, hvad man må sende ud til forbrugerne. Hos Novafos sørger de derfor for, at koncentrationen er minimeret, inden vandet sendes videre ud i hanerne. Foto AdobeStock Foto: Guntar Feldmann - stock.adobe.co

I 40 procent af drikkevandsboringer er der fundet rester af sprøjtegift

Formand for Miljø- og Teknikudvalget vil have sat en stopper for anvendelsen af pesticider i villakvartererne blandt andet gennem kampagnen "Giftfri kommune"

Rudersdal - 14. august 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

En ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der aldrig før er fundet så mange giftrester i vandværkernes drikkevandsboringer. Af opgørelsen kan man læse, at der i 2020 og de første måneder af 2021 blev fundet giftrester i over halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer. Faktisk er der i 94 ud af 98 kommuner fundet rester af gift i vandværkernes drikkevandsboringer

Det er også tilfældet i Rudersdal. I løbet af de seneste fem år er 25 drikkevandsboringer i Rudersdal blevet undersøgt for rester af gift. Der er fundet giftrester i ti af dem. Og i to af boringerne var det over grænseværdien.

"Problemstillingen er ikke helt ny, vi har kendt til den i et par år. Det har betydet, at vi har besluttet, at Rudersdal Kommune skal være giftfri," siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (R).

For han synes, at det er bekymrende, at der er flere og flere målinger, hvor drikkevandet udfordres af pesticider.

"Der er jo tale om generationer af forurening. I villakvarterer handler det om, at der har været giftstoffer i de malinger, der har været anvendt til træbeskyttelse af plankeværker med videre. Når det så regner, så løber disse pesticider stille og roligt ned i grundvandet," siger Court Møller.

Overholder alle krav Bo Lindhardt er Vicedirektør og vandchef hos Novafos, der driver tre vandværker i Rudersdal Kommune, der forsyner den sydlige del af kommunen med drikkevand.

Han bekræfter, at der i to af boringerne i Rudersdal Kommune er målt koncentrationer over 0,1 µg/l, som er kravværdien for pesticider og nedbrydningsprodukter i det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne. Men det er ikke kravværdi for indholdet af pesticider og nedbrydningsprodukter i det grundvand der indvindes.

"Vi styrer indvindingen fra de enkelte boringer, så indholdet af nedbrydningsprodukter er så lavt så muligt i drikkevandet. På alle tre vandværker overholder vi kravværdien til drikkevand, der sendes ud til forbrugerne," siger Bo Lindhardt.

På de to store vandværker, Holte og Nærum, er der alene målt indhold af DMS, der er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet stammer fra svampebekæmpende midler, der blandt andet har været anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Indholdet her er ifølge Bo Lindhardt under halvdelen af kravværdien. På Trørød Vandværk er der målt nedbrydningsprodukter fra tre forskellige pesticider. Her er indholdet i drikkevandet fortsat under tre fjerdedele af kravværdien.

Netop vandindvindingen fra Trørød Kildeplads, hvor der er fundet rester af pesticider, der lå over grænseværdien skal nu udfases. Trørød Vandværk forventes ifølge Bo Lindhard nedlagt i 2022, da det er nedslidt, og de to andre vandværker i kommunen har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne forbrugerne.

"Vi er i løbende dialog med miljømyndighederne om kvaliteten af det grundvand vi indvinder, og det drikkevand der leveres til vores forbrugere," siger Bo Lindhardt.

"Ja det er vigtigt at understrege, at alt det vand der kommer ud til borgerne kan drikkes uden problemer eller risiko, og lever op til alle krav," siger Court Møller.

Venter på et forbud Det er Danmarks Naturfredningsforening, der står bag den landsdækkende opgørelse af kvaliteten af vores drikkevand. De mener, at vi bliver nødt til at beskytte vores grundvand bedre, hvis de kommende generationer også skal kunne nyde rent drikkevand, der er hentet direkte fra vores grundvand.

I et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S), har foreningen opfordret til, at Regeringen laver et forbud mod brug af sprøjtegift på de særligt sårbare områder, hvor grundvandet dannes og hentes op.

I Rudersdal Kommune bor næsten alle borgere oven på indvindingsopland eller grundvandsdannende opland. Derfor arbejder Rudersdal Kommune også løbende på at få stoppet anvendelsen af pesticider i villakvartererne.

"Vi er for flere år siden stoppet med at anvende pesticider på kommunale arealer. I 2020 sendte vi et åbent brev til alle kommunens borgere om ikke at anvende pesticider i private haver. Hidtil har vi ikke kunne forbyde brug af pesticider i private haver. Men i maj udmeldte regeringen, at der vil komme et forbud mod anvendelse af pesticider i private haver. Det vil jeg se meget frem til, da der ikke er grund til at anvende pesticider som RoundUp, plænerens, mosafrenser eller andet," siger Court Møller.

