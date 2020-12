Christian Barfoed og Susanne Bondrup har skabt børnebogen "Mig og Marley."

Hverdagen med katteøjne

Den lokale journalist Christian Barfoed springer nu ud som børnebogsforfatter med "Mig og Marley"

Rudersdal - 06. december 2020

Bog Marley og Balou er to kattekillinger, der mødes for første gang hos deres menneskemor.

Sådan indledes "Mig og Marley", som Skodsborg-journalisten Christian Barfoed står bag i samarbejde med kunstneren Susanne Bondrop.

"Mig og Marley" er også Susannes første børnebog og indeholder masser af flotte illustrationer med hendes to katte Marley og Balou som hovedfigurer.

"Det har været en helt ny og spændende udfordring at være med til at skabe en børnebog, siger Christian Barfoed i en pressemeddelelse.

Baseret på virkeligheden Bogens handling er baseret på virkelige begivenheder i de to kattes første år hos Susanne.

Den er spækket med masser af hverdagsdramaer set med katteøjne, hvor det er lillebror Balou, der er fortælleren.

Marley er meget nysgerrig og eventyrlysten, og han får hurtigt brug for nogle af sine ni liv. De to killinger møder blandt andet en vred måge-familie, og i sommerferien er Balou den tålmodige jæger, der er parat til at vente længe på sit bytte.

"Mig og Marley" er en sovebog for de 5-10-årige børn, fortæller forfatterne. Hvert kapitel er derfor tilrettelagt på en måde, som gør det naturligt at sige "godnat" til børnene og slukke lyset, når der er læst færdigt for den aften.

Men bogen berører samtidig tungere emner som kærlighed, arbejdsløshed og døden på en naturlig måde.

Susanne Bondrop har lavet de mange flotte illustrationer og stået for den grafiske tilrettelæggelse af bogen, mens Christian Barfoed har skrevet teksten.

Susanne er maler og grafisk designer og har udstillet ikke kun i Nordsjælland - men også i New York og Wien. Christian Barfoed er journalist på TV 2. De to arbejdede i mange år sammen på dagbladet B.T., hvor Susanne var nyhedsgrafiker og redaktionssekretær og Christian var journalist og redaktionssekretær.

"Det har været rigtigt sjovt at arbejde sammen om det her projekt, som har været helt nyt og anderledes for os begge," siger de to.

"Mig og Marley" udkom torsdag 12. november på forfatternes eget forlag Bondrop & Barfoed og kan købes hos alle landets boghandlere.

msr