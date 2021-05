Se billedserie Glenn Retz har haft et mareridtsår som indehaver af rejsebureauet Sne & Snö. Men nu har han åbnet café i virksomhedens gamle mødelokale, så der er kommet nyt og kærkomment liv i domicilet på Skodsborg Station. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Hvad gør man, når telefonerne ikke ringer? Man åbner da en café Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad gør man, når telefonerne ikke ringer? Man åbner da en café

Hos skirejsebureauet Sne & Snö i Skodsborg har man mistet 100 procent af omsætningen og seks ud af ni medarbejdere. Ingen køber rejser, når ingen må rejse. Men nu er der igen kommet liv i bureauet - og på Skodsborg Station.

Rudersdal - 19. maj 2021 kl. 11:50 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Glenn Retz er bredt smilende, imødekommende og tager hjerteligt imod i rejsebureauet Sne & Snös smukke lokaler på Skodsborg Station. Man kan også sagtens mærke, at her er en mand, som lever af hospitality.

Også i den indbydende, spritnye Café Sne og Snö, som han netop har åbnet i bureauets gamle mødelokale.

Han har ellers ikke haft ret meget at smile af disse sidste historiske 14-15 måneder. For det er absolut ikke nemt at være i rejsebranchen, når ingen må rejse.

"Det sidste år har været et mareridt," konstaterer han.

Først forsvandt den profitable del af skisæsonen 2020, og han måtte annullere rejser for 2,3 millioner kroner og betale alle kunderne tilbage.

Det kvitterede mange af bureauets trofaste kunder for, og mange af dem valgte så i den tidlige sommer, hvor man stadig undervurderede coronaen, at booke nye skirejser i sæsonen 2020/2021.

"Da jeg gik på sommerferie sidste år, kunne jeg godt se, at det nok ikke ville blive den bedste sæson, men vi lå da omkring indeks 80," siger han.

"Men i september/oktober kunne vi så regne ud, at der formentlig ikke ville blive en skisæson, som vi plejede. Jeg indså, at jeg blev nødt til at se på vores faste omkostninger, og det er selvfølgelig personalet. Fra at være ni medarbejdere endte vi så med at være tre tilbage," siger Glenn Retz og sukker tungt.

Der var tale om medarbejdere, som havde været i bureauet i mange år. Og disse medarbejdere har forladt Sne & Snö med fuld forståelse for de ekstraordinære omstændigheder, og med et løfte om, at Glenn Retz hjertens gerne genansætter, hvis de er ledige på markedet, når der kommer gang i rejsebranchen igen.

Men det blev bare gradvist værre.

"Da jule- og nytårsrejserne så blev aflyst, håbede vi på skolernes vinterferie i uge 7, og da den så også blev aflyst, så vidste vi, at vinteren hang i en tynd tråd. Vi har tabt 100 procent af omsætningen," fortæller Glenn Retz.

Tavse telefoner Glenn Retz åbnede bureauet som ganske ung tilbage i 1992, og det er gået godt.

Så godt, at han har kunnet lægge penge til side til tunge tider, så umiddelbart var livsværket ikke i overhængende fare. Blandt andet fordi han hurtigt opsagde alle sine fly- og hotelkontrakter, da han indså krisens omfang.

Men det er én ting at overleve, noget andet er at trives.

"Vi sad på kontoret i januar, og telefonerne ringede bare ikke. Og de medarbejdere, som var tilbage, havde svært ved at mærke Sne & Snö. De ventede på mig 'Hvor er vi på vej hen, og hvad er det, vi skal?' Man skal selvfølgelig have en plan, men det har været fuldstændig umuligt under corona," siger Glenn Retz.

Sne & Snös lokaler var jo samtidig og beklageligvis blevet meget store til den decimerede medarbejderstab, og så fik Glenn en idé.

Hvis nu han rykkede fra sit kontor ind til de andre, og hans kontor så blev mødelokale. Så kunne man måske bruge det gamle mødelokale til at indrette en café.

Det blev startskuddet på Café Sne & Snö, som åbnede for en måneds tid siden.

"Når man taber 100 procent af sin omsætning, bliver man nødt til at gøre et eller andet. Jeg har ikke den helt store caféerfaring, men jeg havde en fornemmelse af, at der var et behov i området," siger han om beslutningen.

Den ny Café Sne & Snö har dels været en måde at spæde til rejsebureauets slunkne kasse, men den har også haft et andet formål:

"Jeg kunne også godt mærke hos de medarbejdere, der var tilbage, at endelig havde vi noget skægt at lave sammen. Det at bygge en café i vores gamle mødelokale har virket lidt som teambuilding. Folk har fået gnisten tilbage, og det har været skægt endelig at lave noget igen, når nu der absolut ikke er nogen, der ringer på skirejser eller rejser," siger han.

Som hos rejsebureauet satser man på kvalitet fra gode leverandører, og Glenn og hans medarbejdere, som selv passer cafeen og serverer kaffe og is i hverdagene, har kun fået positive tilbagemeldinger fra de nye kunder.

"Det er simpelthen en fornøjelse at være her i weekenden, for der står folk i kø til vores lille café. De fortæller, hvor glade de er for, at der endelig sker noget på Skodsborg Station," siger den ny caféejer, som også har hyret en række lokale unge til at stå i cafeen om eftermiddagen og i weekenden.

Der er liv og optimisme i bureauet igen - og nu må folk endda snart rejse igen.