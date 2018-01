Huxi Bach kan i aften opleves på MantziusLive med showet »Ind til benet«. Foto: Hans Bach

Huxi Bach vil skære ind til benet

Rudersdal - 16. januar 2018 kl. 17:37 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Satiriker og tv- og radiovært Huxi Bach kommer onsdag aften til MantziusLive med showet »Ind til benet«. En titel, der er tænkt godt og grundigt over, fortæller Huxi Bach.

- Jeg valgte at kalde det »Ind til benet«, fordi jeg lavede jeg et lille dogme for mig selv, og det var, at showet kun skulle handle om ting, som jeg havde hidset mig op over det seneste års tid. Det kan man jo gøre over store og små ting, men der var nogle ting, som havde gjort mig lidt indigneret, siger Huxi Bach og løfter lidt af sløret for, hvad der er på onsdag aftens program.

- Vi skal tale lidt om fake news og politik, hvor der er noget frygtelig dobbelt moral. Men også lidt om sladderblade og om flygtningekrise og miljøkrise. Det lyder måske stort og tungt, men jeg ved jo godt, at når jeg står og råber op om det, så kan det hurtigt blive lidt frelst, så jeg ser også lidt indad i showet. Der kommer også nogle indrømmelser, siger Huxi Bach.

Han mener, at det er vigtigt, at man har noget reelt at sige, når man stiller sig op på en scene.

- Når man stiller sig op og forlanger, at folk skal betale 300 kroner for at komme og høre en, skal man have noget på hjertet. Så jeg valgte nogle emner, hvor jeg syntes, at jeg havde noget at sige. Samtidig er det emner, hvor jeg synes, at det er vigtigt, at vi også griner lidt af det, for man kan hurtigt få en depression af at tale miljø- og flygtningekrise, siger Huxi Bach og fortsætter:

- Jeg vil gerne sige noget seriøst, og jeg synes personligt, at de bedste grin står på et fundament af noget, der er alvorligt. Balancegangen er for mig, at jeg er meget bevidst om ikke at prædike, og jeg synes i al beskedenhed, at det lykkes. For mig handler satire om, at man peger på noget, som er absurd eller hyklerisk. Det er ikke sådan, at folk skal gå omvendte ud fra mine shows, men hvis folk går ud og har tænkt over noget på en anden måde, end da de kom ind eller tænkt mere over noget, så er jeg glad. Og især hvis de også har grinet ad det.

»Ind til benet« kan opleves onsdag klokken 20.00, og billetter kan købes via Ticketmaster.dk.