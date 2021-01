Se billedserie Plejecentrene i Rudersdal Kommune kan se frem til allerede tirsdag den 5. januar at få fingrene i vaccinen mod corona. Her er det Plejecenter Frydenholm i Holte.

Hurtigere end ventet: Coronavaccinen ankommer allerede nu til plejecentrene

Allerede tirsdag ankommer Region Hovedstadens transportbiler med coronavaccine til Rudersdal Kommunes plejecentre. Det er hurtigere end forventet.

Rudersdal - 04. januar 2021 kl. 18:12 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

I omegnen af 900 borgere og sundhedspersonale på plejecentre og midlertidige døgnpladser i Rudersdal Kommune bliver nu vaccineret mod coronavirus. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Det landsdækkende vaccinationsprogram er således blevet rullet ud hurtigere end forventet, og beboere på kommunens plejecentre får derfor allerede i dag, tirsdag, deres første vaccinestik mod corona.

Plejecentrene har siden midt i december forberedt sig på, at beboere og medarbejdere først på året ville blive tilbudt vaccinen som en del af Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram. Derfor er plejecentrene også klar, når transportbilerne fra Region Hovedstaden ankommer med vaccinen i dag.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K), er begejstret for udsigten til, at kommunen nu kan komme i gang med at få vaccineret på kommunens plejecentre.

Det er en stor og væsentlig begivenhed for hele kommunen, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, Birgitte Schjerning Povlsen (K), i den kommunale pressemeddelelse.

- Jeg er virkelig begejstret for, at vi nu kommer i gang med at få vaccineret på vores plejecentre. Jeg ved at mange medarbejdere har lagt et stort arbejde i at forberede forløbet, og at vi nu er helt klar til at gennemføre det første stik til de beboere og sundhedspersonale, som har sagt ja tak til at blive vaccineret, siger Birgitte Schjerninge Povlsen, der fortsætter:

- Herudover er der ingen tvivl om at ledere og medarbejdere på centrene i løbet af de sidste mange måneder har arbejdet under et stort pres for at holde coronavirussen væk fra centrene. Det er desværre også et arbejde, som ser ud til at fortsætte de næste mange måneder, men med de første vaccinationer får vi nu taget hul på at få vores ældste borgere beskyttet mod coronavirus og kan dermed endelig se lidt lys forude. Det glæder mig meget.

Vaccinationerne på de ni centre foregår efter en nøje tilrettelagt plan, hvor regionen kommer med vaccinen og sikrer, at de praktiserende læger kan vaccinere. Rudersdal Kommune har forinden indhentet samtykke og har udviklet lister over de beboere og medarbejdere, som skal vaccineres.

Centrene skal samtidig stå klar med et omklædningsrum, hvor det udkørende regionale team og personale fra almen praksis kan iføre sig værnemidler. Herudover skal være klargjort et lokale til klargøring af vaccination, samt et lokale til selve vaccinationen.

Endelig skal det enkelte center også sørge for at beboere og medarbejdere står klar, når det bliver deres tur. Det er den vaccinerende læge eller vedkommendes medhjælp, som har ansvaret for behandling ved eventuelle bivirkninger umiddelbart i forbindelse med vaccinationen.