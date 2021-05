Se billedserie Husker du: Sådan var det før corona-pandemien ramte. I september 2019 spillede Repeatles i forbindelse med Birkerød Kulturnat. Koncerten blev holdt på taget af den tidligere Nordea-bygning, og det blev noget af et tilløbsstykke med flere tusinde tilskuere. På lørdag spiller Repeatles 40 års jubilæums-koncert i MantziusLive. Foto: Allan Nørregaard

Hurra - nu genåbner kulturlivet

Torsdag åbner MantziusLive med den lokale Peter Wangel, inden Repeatles lørdag vil få taget til at løfte sig i en 40 års jubilæumskoncert.

Glæd jer... Vi har en masse godt på programmet. Sådan lyder åbningssaluten fra leder af MantziusLive, Mads Riishede, til spørgsmålet om, hvad der nu skal ske, hvor corona-restriktionerne lempes yderligere.

MantziusLive genåbner 6. maj med en koncert med den lokale Peter Wangel i selskab med Gustaf Ljunggren. Og to dage senere kommer taget givetvis til at løfte sig, når Repeatles indtager scenen i en 40 års jubilæumskoncert.

I bandet er den tidligere leder af Mantziusgården fra 1994-2015, Asger Ahn, og han glæder sig enormt:

- Repeatles opstod i kølvandet på det tragiske mord på John Lennon i New York den 9. december 1980. Hans død er stadig et chok for millioner af mennesker kloden over. Så urimeligt, så meningsløst, og dermed slukkedes endegyldigt drømmen for alle, der håbede på en genforening af alle tiders største band - The Beatles.

Asger Ahn fortsætter:

Repeatles er i dag Brian Jensen, leadguitar og vokal - Peter Smith, guitar og vokal - Robert Mulder, bas og vokal - Asger Ahn, keyboards og vokal og Karsten Mansa, trommer. Asger Ahn er tidligere leder af Mantziusgården og det eneste tilbageværende medlem af bandet fra den allerførste koncert i 1981.

8. maj 1981 i Projekt Hus - I Birkerød var der kort efter julefrokost på musikskolen, og vi var tre venner og kolleger, der blev enige om at lave en hyldestkoncert for vores fælles, store, musikalske idol. Der blev lagt planer, og koncerten fandt sted i det daværende Projekt Hus den 8. maj 1981. Det blev en stor succes, og hvad der skulle have været en engangsforeteelse, blev starten på en lang karriere på alle landets spillesteder, kulturhuse, festivaler osv. Repeatles har spillet til langt over 1000 koncerter. Vi har faktisk ikke selv tal på hvor mange, lyder det fra Asger Ahn, der er det eneste tilbageværende medlem af bandet fra 1981 sammen med lydmanden Bjarne »Eskild« Eskildsen.

Han tilføjer hurtigt:

- Vi bliver faktisk ofte spurgt om vi »kun« spiller Beatles. Svaret er: »ikke kun, men udelukkende«. Det gør jo en forskel.

Mads Riishede glæder sig til de to koncerter i morgen og på lørdag.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det seneste år har været gennemsyret af forandring i en grad, ingen af os har prøvet før. Vi har flere arrangementer, der nu er booket for tredje gang. Når det er sagt, så har der heldigvis også sket masser af positive ting. Vi holdt 16 helt nye udendørs koncerter i Mantzius-haven sidste sommer. Vores frivillige har gjort en helt enorm forskel, og publikum har opført sig fantastisk under restriktionerne. Det er noget, jeg altid vil mindes.

Stadig restriktioner Mads Riishede vil dog hellere se fremad:

- Vi kommer stadig til at have restriktioner. Vi må være op til 220 siddende tilskuere i Mantziussalen, og man skal vise corona-pas for at komme ind. Det er helt fint, og vi går nu en dejlig række af arrangementer i møde. MantziusLive er som andre kulturhuse et mødested for glade, rørende og festlige oplevelser. Fællesskabet og sammenholdet er en del af hele vores DNA - både for de ansatte og frivillige og for publikum. Vi kan næsten ikke vente med at komme i gang, understreger Mads Riishede.

Han er fuldstændigt sikker på, at artisterne også glæder sig:

Leder af ManziusLive, Mads Riishede, glæder sig enormt til, at publikum nu igen kan komme til koncerter, foredrag, stand-up og andre arrangementer i kulturhuset i Birkerød.

- De fleste artister lever af og ikke mindst for at komme på scenen. Mange har således haft det mere end almindeligt hårdt under nedlukningen. Derfor er jeg sikker på, at der bliver stor gensynsglæde med publikum. Det tror jeg, at man vil kunne mærke.

Lederen af MantziusLive er naturligvis lykkelig over genåbningen og de seneste lempelser af restriktionerne.

- Jeg kunne godt have ønsket mig, at genåbningsplanen havde været mere klar og var kommet tidligere. Med de nyeste lempelser har vi kun to dage til at komme på plads med det sidste. Vi er klar, men det presser os naturligvis fordi mange aftaler skal falde på plads ved publikumsflow, coronapas, afstand, afspritning og med artister, personale og leverandører med mere. Men vi er meget klar, og vi kan garantere en tryg og sikker kulturoplevelse, hvor alle restriktioner og forbehold bliver fulgt nøje. Det overskygger dog slet ikke glæden ved genåbningen. Herfra er der spænding og store forventninger. Vi glæder os til at se jer allesammen, slutter Mads Riishede.