Se billedserie Tirsdag den 13. april vender livet tilbage til det lokale bycenter i Holte, når Midtpunktets forretninger får lov til at genåbne. Foto: Martha Overgaard Bach

Send til din ven. X Artiklen: Hurra - Nu åbner Holte Midtpunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurra - Nu åbner Holte Midtpunkt

Tirsdag åbner specialbutikkerne i Holte Midtpunkt efter flere måneders nedlukning. Strategien er sikker handel, store smil og slikposer.

Rudersdal - 12. april 2021 kl. 04:48 Af Martha Overgaard Bach Kontakt redaktionen

Den 13. april vil glasdørene i Holte Midtpunkt ikke længere skyde til side for et halvt åbent center. Specialbutikker i mindre indkøbscentre landet over åbner nu for handel som led i regeringens genåbningsplan. Butiksejerne jubler over endelig at få kunder i butikken, og Holte Midtpunkt ser frem til at igen at være markedsplads for det lokale byliv.

For at sikre et trygt gensyn mellem kunder og ansatte har butikker såvel som Holte Midtpunkts ejere, ejendomsselskabet NREP, sørget for, at centeret lever op til myndighedernes retningslinjer for krav til afstand og hygiejne.

Nye plakater med gældende anvisninger for sikker færdsel er hængt op, spritbeholderne er fyldte og bænkene er fjernet fra opholdsområderne.

Det er foreløbig kun butikkerne i Holte Midtpunkt, der åbner tirsdag. Restauranter og caféer, som er lokaliseret i indkøbscentret, må vente med at åbne op for indendørsservering indtil den 6. maj. Foto: Martha Overgaard Bach

Genåbning af hele centret - Det vigtigste er nu at få genåbnet hele Holte Midtpunkt og byde alle vores kunder velkommen retur til et sikkert og trygt sted at handle. Så åbnes der forhåbentlig også snart for at man kan spise, træne og opholde sig i centeret på andre måder, når myndighederne tillader det, siger Michael Andersen, Asset Manager hos NREP.

Anja Valentiner, der ejer tøjbutikken The Valley - A Multibrand Store, som sælger mærketøj til børn og unge, har haft travlt med at hænge den nye forårskollektion på bøjle samtidig med, at butikken indrettes så kunderne kan shoppe med afsprittede hænder og afstand. Hun glæder sig til at få sin hverdag igen:

- Det bliver fantastisk. Jeg er fyldt op med energi. Jeg glæder mig til at se mine kunder igen.

Også kunderne ser frem til, at der igen bliver flere muligheder for at shoppe i Holte Midtpunkt.

- Under nedlukningen har jeg primært handlet på nettet, men jeg savner at tale med ekspedienterne og mærke varerne med mine egne hænder, siger Katrine Løwenmark Jakobsen fra Birkerød, og tilføjer:

- Derudover glæder jeg mig bare til at bymidten ikke længere ligner en forladt bydel.

Det bliver ikke store slagtilbud, kunderne vil møde, når de igen kan handle hos The Valley. Til gengæld lover Anja Valentiner, at der er skruet op for hyggen, og man vil blive mødt med store smil og en slikpose til de første børn, der besøger butikken med deres forældre.