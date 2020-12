Pas lidt ekstra på hunden op til nytår

Hundeangst for fyrværkeri

Nytårsknald og raketter er ikke festligt for menneskets bedste ven. Christina Højgaard fra Det Gode Hundeliv skriver her gode råd til hundeejerne

Rudersdal - 30. december 2020 kl. 11:47

Hundens angst for fyrværkeri kommer i flere grader og viser sig i forskellig adfærd hos hunden, derfor er "løsningsmodellen" individuel.

Hvis din hund først har udviklet angst for fyrværkeri, passerer det ikke bare af sig selv desværre. Ofte bliver en uadresseret fyrværkeriangst værre med årene, og kan sågar ende med en angst for helt almindelige lyde som tab af grydelåg, smækken med skraldebøtter, tunede knallerter etc.

Fyrværkeri bliver også tit, i hundens verden, associeret med mørke og/eller tordenvejr. Derfor - hold øje med, hvorledes din hund reagerer, og husk på at jo mindre angst hunden har, jo nemmere er det at behandle den. At arbejde med sin hund, så den ikke stresser, er yderst fornuftigt. Målet kan være svært at nå. Men sikkert er det, at stress ikke er hensigtsmæssigt, ej heller sundt for krop og sjæl.

Gode råd i ugen op til Gå lufteture i dagslys. Start din egen dag lidt tidligere end normalt. Det meste fyrværkeri gemmes til den mørke eftermiddag/aften. Det er en kæmpe fordel, hvis din hund er gået træt og tilfreds, før solen går ned. Undlad at lufte når fyrværkeriet er startet cirka klokken 17/18.

Skulle du have en "skudsikker" hund, så undlad alligevel at udsætte den for fyrværkeri. De modne hunde, som ellers har været skudfaste, kan i takt med at hørelsen bliver dårligere, pludselig blive angst, fordi de velkendte og ufarlige lyde har ændret karakter i den ældre hunds ører.

Planlæg nytårsaften Ødelæg ikke hundens oplevelse af hvad der er ok. Planlæg hvordan nytårsaften skal forløbe. Anskaf lidt nyt legetøj, lidt bideting, ben etc. Du kan snildt downloade fyrværkeri filer fra nettet med ren fyrværkerilarm. Dette kan også forsøges i god tid før nytårsaften. Start med meget lav volumen, og skru op for larmen gradvist - flere gange dagligt og over flere uger, husk at positiv forstærke med en sjov stemning/lækre godbidder, når hunden viser den er upåvirket af lyden. Hvis din hund flygter ind i skabet, ud på badeværelset, under sengen eller på anden vis trækker sig, så giv den lov og lad være at forfølge den rundt i boligen. Du kan hjælpe din hund ved at glimt og lys ikke bliver så synligt gennem vinduerne. Hæng for eksempel lagner for vinduerne, spil musik. Bevar din egen ro, skæld aldrig hunden ud, og ynk den ej heller.

Har du fået hvalp i 2020? Ved du hvorledes din hund reagerer på skud? Ellers se det lidt an i tiden før jul. Reagerer din hund på en skudfyldt actionfilm? Reagerer den på skraldebøtter der tømmes af renovationsmedarbejderne i kommunen? Hvordan reagerer hunden når hoveddøren smækker med et brag? Du vil med garanti opleve heksehyl eller andet før selve nytårsaften, så du kan have tid til planlægning.

Hjælp findes Disse midler kan med større/mindre fordel hjælpe til at berolige hunden: Specielle dufthalsbånd, tabletter (Zylkene, Kalm), dråber: (Kalm, anti-stress etc). Du kan ligeledes erhverve rumspray, homøopatiske produkter og receptpligtige produkter. Tal med din dyrlæge om din hunds behov og hvor stor angsten er. Vælg dine produkter til hunden ud fra en snak med dyrlægen.

En konstruktiv angstdæmpende mentaltræning skal startes i god tid. Det nytter ikke at påbegynde angsttræning i december. Korrekt angsttræning skal startes halve år før selve nytåret, hvis det skal være vel implementeret og have effekt. Fælles for al angsttræning er nemlig, at det er meget lange seje træk, man skal igennem.

Og så lige en bøn til alle; HUSK Fyrværkeriloven: Der må kun sælges fyrværkeri i 15-31. december. Der må kun fyres af fra 27. december til 1. januar.

Christina Højgaard er hundetræner og indehaver af den lokale virksomhed Det Gode Hundeliv