Smilet og stoltheden var til at få øje på, da Malene Hjalager fra Skjold Gymnastik Birkerød forleden fik overrakt både pokal og en buket blomster, som bevis for, at hun er »Årets Jump4fun Ildsjæl«. Foto: DGI Nordsjælland

Hun blev hædret som årets ildsjæl

Overraskelsen var stor, da Malene Hjalager fra Skjold Gymnastik Birkerød med et kæmpe smil fik overrakt pokalen og en buket blomster, som bevis for, at hun er »Årets Jump4fun Ildsjæl« blandt alle instruktørerne i Nordsjælland.

Landdækkende tilbud

Jump4fun er et landsdækkende træningstilbud for børn og unge med forskellige udfordringer. Tilbuddet er et partnerskab mellem Ph.d og børnelæge Birgitte Johanne Schmidt, DGI og Julemærkehjemmene, som samarbejder med kommuner og lokale foreninger om at skabe bevægelsesglæde for børn og unge, som kæmper med overvægt, sårbarhed, motoriske udfordringer og andet der gør, at de har svært ved at passe ind i den traditionelle foreningsidræt.