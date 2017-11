Formændene for Handelsstandsforeningen og Ejerforeningen i Birkerød Hovedgade frygter et nyt stort »planlagt« butikscenter i Farum. De efterlyser opbakningen fra politikerne i Rudersdal - men den har de, lyder det fra formanden for Bycenterudvalget. Her ses formanden for Birkerød Handelsstandsforening, Brian Lund Nielsen, en morgen lige inden forretningerne åbnede i Birkerød Hovedgade. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hovedgade ønsker City Management Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hovedgade ønsker City Management

Rudersdal - 16. november 2017 kl. 10:04 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forretningerne i Birkerød Hovedgade og ejerforeningen i Birkerød Bymidte har et ønske her før kommunalvalget og i god tid før jul.

De vil gerne have, at Rudersdal Kommune stiller en kompetent medarbejder til rådighed, så det der i dag er frivilligt aftenarbejde for forretningerne i stedet bliver »professionaliseret«:

- Vi kalder det »City management«. En sådan kommunal medarbejder vil kunne hjælpe alle bycentrene i Rudersdal. Medarbejderen kan målrettet arbejde med at »brande« vores bycentre i forhold til potentielle butikslejere, medarbejderen kan hjælpe med at organisere det rigtige butiks-mix, hjælpe med opbygning af kundeloyalitet i det nære opland og meget andet. Alt det, der svarer til det en centerledelse i eksempelvis Farum Bytorv foretager sig, lyder det fra Brian Lund Nielsen, der er formand for Handelsstandsforeningen i Birkerød Hovedgade.

Han bakkes op af Aage Godt Carlsen, der er formand for Ejerforeningen Birkerød Bymidte:

- I Frederiksborg Amts Avis den 26. oktober kunne vi læse, at butikscenterkæden DADES sammen med Furesø Kommune planlægger at udvide Farum Bytorv med 6000 kvadratmeter butiksareal til spisesteder og udvalgsvarebutikker. DADES er en kapitalstærk koncern, der tiltrækker potentielle lejere med store lejerabatter og kunderne med store reklamekampagner. Sådanne projekter dræber bylivet i nabokommunerne.

Hvad skal byer som Birkerød og Holte stille op med det, spørger Aage Godt Carlsen.

Både han og Brian Lund Nielsen peger på, at det for Birkerøds vedkommende vil være rigtigt at forædle kvaliteterne i den hyggelige, snoede Hovedgade med varieret bebyggelse og forskellige torvedannelser. Det vil høre gaden mere attraktiv, vurderer de

- Vi skal satse på kvalitet i handel og kultur - på alle måder. På den baggrund bliver behovet for et Birkerød Byforum, og måske tilsvarende i Holte, højaktuelt. Vi bør have et samarbejde mellem handlende, ejendomsejere og kommunen, hvor kræfterne slås sammen, således at der opnås bedre konkurrencekraft i forhold til kapitalstærke butikscenterkæder som DADES, lyder det fra Brian Lund Nielsen.

Ifølge formanden for handelstandsforeningen og Aage Godt Carlsen har Venstre-politikeren Søren Hyldgaard fra Birkerød allerede foreslået etableringen af et sådant organiseret samarbejde mellem ejendomsejere, handelsstanden, politikere, kulturen med flere.

- Det er rigtig godt. Men hvor er borgmester Jens Ive og alle I andre politikere? Vi synes, I er for uklare, og vi opfordrer derfor til, at I melder ud til fordel for etablering af et Byforum og at midler stilles til rådighed. Politisk uklarhed holder investorerne væk og er dermed en selvstændig kilde til, at bylivet dræbes. Fortsat uklarhed vil føre til, at Birkerød Bymidte og Holte Midtpunkt bliver kørt over af de store butikscenterkæder - til stor skade for borgerne i Birkerød og Holte, argumenterer Aage Godt Carlsen, inden Brian Lund Nielsen sætter trumf på:

- En lækker bymidte er af uvurderlig værdi for byens borgere, understreger han.

Til udmeldingen fra butikkerne og ejerkredsen i Birkerød Hovedgade siger formanden for Bycenterudvalget, Erik Mollerup (V):

- Det er allerede, fra kommunalbestyrelsen side tilkendegivet, at der skal ses på en samarbejdsmodel, der bringer butikker, ejendomsejere og foreningslivet sammen. Hvordan det helt konkret bliver - er op til den kommende kommunalbestyrelse, men viljen er bestemt til stede.

Erik Mollerup fortsætter:

- Vores Bycentre er og drives meget forskelligt og deres behov og fokus er forskelligt. Det skal dog ikke stå i vejen for, at vi finder en samarbejdsmodel, der kan være med til at styrke det enkelte bycenters identitet og inspirerer til investeringer og fortsat udvikling. Målet er naturligvis det samme alle steder. At få et aktivt by- og handelsliv, som vi, som borgere, søger til og bliver en del af.

Formanden for Bycenterudvalget peger på, at muligheden for at sætte arealer i spil i Birkerød i høj grad er drevet af ejendomsejernes ønsker og interesser i at initiere det - ligesom en koordineret indsats for hvilke butikker, der skal være i Hovedgaden i høj grad er op til ejerne.

- Hvis en indsats for en strategi for dette er behovet, så medvirker vi gerne til det, lyder det imødekommende fra Erik Mollerup.

- Vi er meget opmærksom på de planmæssige ændringer, der i øjeblikket arbejdes med i vores nabokommuner og, som også kan komme til at påvirke vores handelsliv hvis ikke vi får sikret os tilsvarende muligheder. Derfor arbejdes der aktivt med disse forhold i forbindelse med den forestående revision af fingerplanen. Bycenterudvalget har gennem de sidste fire år i høj grad arbejdet sammen med såvel Butikker og ejendomsejere samt de borgerdrevne initiativer som Torvedage og Byrumsinitiativer. Lad os sammen bruge erfaringerne og indsigten til at bringe samarbejdet og udviklingen til et næste niveau, siger Erik Mollerup.