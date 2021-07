"Jeg rejste land og rige rundt i forbindelse med restaurering af godser og historiske bygninger og opdagede, hvor mange fuldstændig vidunderlige steder, der er i landet," fortæller Merete, der også selv bor et vidunderligt sted. Nemlig i et lille tidligere DSB-hus ved Holte Station. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Holteborger åbner døre og haver for tusindvis af besøgende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holteborger åbner døre og haver for tusindvis af besøgende

The Danish Club har på kort tid vokset sig til en virksomhed med mere end 1000 medlemmer og aktiviteter i hele landet.

Rudersdal - 14. juli 2021 kl. 11:23 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Nogle gange kan ens job føre én de mest utrolige steder hen. Både geografisk og mentalt. I mange år rejste Merete Otillia Knudsen verden rundt i forbindelse med sit arbejde for Hempel og boede både i Singapore og i Schweiz. Vel hjemme igen skiftede hun til Flügger , hvor hun arbejdede i 11 år. Først som personlig assistent (PA) for en direktør og senest som marketingchef.

Og det var netop det seneste af jobbene, der var medvirkende til, at livet slog et sving.

"Jeg rejste land og rige rundt i forbindelse med restaurering af godser og historiske bygninger og opdagede, hvor mange fuldstændig vidunderlige steder, der er i landet," fortæller Merete, der også selv bor et vidunderligt sted. Nemlig i et lille tidligere DSB-hus ved Holte Station.

Mange af herregårdene med tilhørende parker og haver er åbne for publikum, og mange ejere vil gerne have besøg og vise rundt. Men ofte ved de ikke, hvordan de skal markedsføre sig," siger Merete, der qua sit job hos Flügger havde fået god kontakt til mange ejere.

En åbenbaring I sommeren 2016 fik Merete, hvad hun selv kalder en åbenbaring, da hun var på ferie på Bornholm med sin familie.

Hun ville finde en måde, hvorpå hun kunne gøre danskere opmærksomme på, hvor mange skønne herregård og andre underskønne bygninger og haver der er i hele landet. Og hvor mange der rent faktisk inviterer indenfor.

"Jeg tog alene til Mallorca, og i stedet for at side og drikke sjove drinks ved poolen, skrev jeg en forretningsplan på tre dage. Tanken var at samle alle åbne, fredede og bevaringsværdige bygninger under et tag. Jeg var helt vild med tanken og drevet af, at det her føltes helt rigtigt," siger hun.

Men der er langt fra idé til, hvordan man får sit budskab ud. Og hvis man ikke ligger inde med en større startkapital kan det være noget af et sats.

"Det første, jeg gjorde, var at tage kontakt til foreningen Historiske Huse for at høre, om de var interesserede i at samarbejde, de sagde "ja" hvis jeg kunne rejse nogle penge," siger hun.

Kampen gik ind for at finde en eller flere fonde, der ville være med, og det lykkede med blandt andet Realdania.

"Efter at have startet The Danish Club op sammen med foreningen Historiske huse overtog jeg i marts 2020 virksomheden selv," siger hun.

Siden da er det gået virkelig stærk. Så stærkt at hun i 2020 havde 57 arrangementer.

Og hvis det lyder af mange, så havde hun i blot i juni 2021 23 arrangementer i hele landet.

For folk er vilde efter at blive vist indenfor på herregårde, i bevaringsværdige huse eller i skønne haver, hvor dygtige og passionerede rundvisere gør dem klogere på, hvad de ser.

"Min grundidé var, at husene selv skulle betale for at få besøgende, men jeg fandt hurtigt frem til en forretningsmodel, hvor man bliver medlem af The Danish Club, modtager særinvitationer, et medlemsblad og betaler halv pris for at deltage i arrangementerne. Det fungerer bedre," siger hun.

50 smukke haver Foreningen har nu 1000 medlemmer, og Merete Otilia Knudsen har ingen problemer med at få solgt arrangementerne.

Lokalt er der også mange, der lukker deres døre op.

"Vi har haft foredrag på Næsseslottet, haverundvisning hos Peter Wibroe i Søllerød og foredrag om Versailles i Gl. Holtegaards barokhave.," siger Merete.

The Danish Club har kåret Danmarks 50 smukkeste haver, og alle har de en profil på Danish Clubs website. Nogle af haverne tilhører private. Andre er offentlige som fx. landbohøjskolens have eller Gl. Estrups have.

"Jeg blev kontaktet af en engelsk haveekspert, der bor i Skodsborg, og det var i samarbejde med ham, at vi fandt og kårede de 50 haver," siger Merete.

Og således udvides tilbuddene hele tiden.

Kunsten kommer mere med i 2022, hvor der vil være fokus på kunsten i de historiske huse og haver. Og kunsten i sig selv.

"Jeg tror, at der er et stor behov for kunstformidling i øjenhøjde," siger hun.

Merete er eneejer af virksomheden og driver den selv. Det betyder, at hun ofte er på landevejene for at være med til rundvisningerne.

"Det er eksperter på stedet, der giver rundvisningen," siger hun.

The Danish Club havde i starten arrangementer primær på Sjælland . Men i år er der allerede flere arrangementer i hele landet, og tanken er, at endnu flere kommer til.

"Jeg har nu så mange arrangementer, at jeg ikke kan være med til dem alle. Jeg arbejder som en hest. Men jeg har et job, der glæder. Det er fantastisk at finde glæden i jobbet ved, at jeg glæder andre og lukker døre op for dem," siger Merete Otilia Knudsen.

Se www.danishclub.dk for yderligere og for kommende arrangementer.

Eksempler på kommende arrangementer

13. august. Peter Wibroes have, Søllerød

16. august. Landbohøjskolens Have, Frederiksberg

18. august. Barokhaven på Frederiksborg Slot