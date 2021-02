Hans Ussing fra FirmaPlus mener ikke, at vi som samfund har råd til at kassere kompetent arbejdskraft over 50 år. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Holte-virksomhed er specialist i de mest rutinerede på arbejdsmarkedet

I FirmaPlus beskæftiger de sig kun med at få jobsøgende over 50 år i arbejde. En gruppe medarbejdere, som der er langt flere ressourcer og mere perspektiv i, end mange virksomheder er klar over

15. februar 2021

Hvis man er i bekneb for gode argumenter for, hvorfor rutine og erfaring er vigtige for en arbejdsplads, så skal man bare kontakte Hans Ussing.

Han er stifter, indehaver og partner i konsulentvirksomheden FirmaPlus, som med base på Dronninggårds Alle i Holte siden 2019 har satset eksklusivt på at få i jobsøgende i aldersgruppen 50+ i arbejde. Og der er de gode argumenter på denne aldersgruppes vegne ofte nødvendige, når virksomhederne skal overbevises om ikke at rekruttere så snævert, som det ofte sker.

De mest rutinerede medarbejdere bliver nemlig ofte overset eller måske direkte automatisk frasorteret, når virksomhederne skal rekruttere nye medarbejdere. Konsekvensen er et kollossalt ressourcespild og tab af kompetencer, mener Hans Ussing.

"Der florerer mange myter og stereotype forestillinger om medarbejdere over 50 år. De kan sikkert ikke følge med på IT, er nok ikke så gode til sprog, og de er sikkert ikke tilstrækkeligt motiverede," siger Hans Ussing og fortsætter:

"Og der er jo nogen, der tænker så snæversynet, at de bare sorterer aldersgruppen fra, og på den måde ikke ved, at målgruppen faktisk er skidedygtig til IT, fordi det er den, der har været med til at bygge den IT, vi har i dag. Vi kan jo se på de kandidater, vi arbejder med, at mange af dem kan to-tre sprog, også forhandlingssprog, og de har simpelthen så meget erfaring og så mange kompetencer. Jeg hører mange historier fra folk i sluthalvtredserne, som aldrig har følt sig mere kompetente, men nu ikke kan finde et arbejde," siger han.

Der er brug for livserfaring Det er så der, han og FirmaPlus kommer ind i billedet.

Virksomheden, som foruden basen i Holte også har åbnet kontorer i Næstved og Aarhus, arbejder nemlig fokuseret med at få jobsøgende funktionærer, ledere og akademikere over 50 år ordentligt tilbage ind på arbejdsmarkedet. Det har de succes med. Succeskriteriet er, at 50 procent af kandidaterne kommer i arbejde indenfor 3-8 måneder..

I den forbindelse er en af FirmaPlus' væsentligste opgaver netop at dræbe nogle af de førnævnte myter og slå på tromme for den modne del af arbejdstyrken i dialogen med virksomhederne.

For der er nemlig masser perspektiv i aldersgruppen, som ikke længere tilhører det gyldne alderssnit mellem 38 og 48 år.

"Vi har udviklet, hvad vi kalder et 50+-mindset, hvor vi tænker i, hvordan man får en ny medarbejder til at passe bedst ind i et team, og vi vil gerne have virksomhedslederne til at spørge sig selv: Gad vide, når jeg har så mange unge, om det kunne være klogt at få en, der har mere erfaring og overblik og ro i hverdagen,?" siger Hans Ussing.

"Det er der nogen, der gør. Ledere over 50 kan for eksempel bedre se, hvorfor man skal have medarbejdere i den aldersgruppe. For de ved selv, hvor dygtige og hvor kloge, de er blevet, fordi de har livserfaring. Hvis de får en 28-årig ind direkte fra CBS ind, så ved de godt, at det kan blive lidt op ad bakke. De er superdygtige på alt det, de kan, men de har bare ikke erfaring til at tackle opgaverne. Men vi må samtidig endelig ikke træde på de unge, for vi har brug for begge aldersgrupper på arbejdsmarkedet," siger han.

Langt tidsperspektiv Hans Ussing er selv en energisk mand med et smittende engagement, og han mener selv, at han er et godt eksempel på, at der er masser af reserver tilbage i modne medarbejdere.

"Der er mange, unge der tror, at når man er rundet de 60 for eksempel, så må man være træt. Jeg fylder 65 i næste uge. Lyder jeg træt?," spørger han retorisk og svarer selv:

Fakta Udbredte myter om 50+'ere ifølge FirmaPlus



De må være gamle og ubrugelige

De arbejder langsomt

De er Ikke omstillingsklar

De er dårlige til IT og sprog

De vil hellere på pension og slappe af











Fakta om 50+'ere

De ønsker at udvikle sig sammen med unge

De har et stort overblik på opgaverne

De bibringer meget stor faglighed og ressourcer

De har stor livserfaring og kultur

De er i virkeligheden omstillingsklare og jobparate











Kilde: FirmaPlus "Nej, det er jeg da ikke. Jeg tager da ti år mere, fordi det er sjovt og motiverende at gå på arbejde."

I det hele taget behøver virksomheder ikke være bange for tidshorisonten, når de overvejer at ansætte modne medarbejdere. For det første er der både energi og motivation tilbage, og så ønsker de i høj grad stabilitet, mener Hans Ussing.

"Virksomheden kan godt regne med en langvarig ansættelse. For man kan sagtens få folk til at blive der fem-ti år. For de har prøvet karriereudvikling. Det behøver de ikke længere. Der er også mange ledere, der gerne vil drosle ned og være almindelige medarbejdere. Det får de ikke lov til, fordi de er overkvalificeret. Tænk hvor meget værdi de ville kunne tilføre virksomheden, hvis de fik lov til at slippe lederansvaret, men så kunne gøre alle de andre ting," siger han.

»Plug and play« FirmaPlus har for tiden omkring 110 ledige kandidater på "hylderne." De er både blevet henvist fra de jobcentre, FirmaPlus samarbejder med, men der er også jobsøgende 50+, som køber firmaets ydelser privat. De kandidater arbejder Hans Ussing og de andre partnere så på at optimere og fokusere i forhold til det eksisterende arbejdsmarked og resten af deres arbejdsliv.

"Vi har opbygget en hel database med mennesker, som er klar til et nyt job i virksomhederne. De har været igennem en længere proces, hvor vi har gjort dem skarpe på, hvad de helst vil, hvad de gerne vil arbejde med, og hvad de er dygtigst til, så de går ind og performer fra dag 1. De er klar til at gå på arbejde på mandag i en ny virksomhed. Det er "plug and play"," siger Hans Ussing.

Når FirmaPlus kun beskæftiger sig med en aldersgruppe, som har tendens til at blive overset, så er det også vigtigt med succeshistorier. Det er vigtigt at både de jobsøgende og virksomhederne får glæde af det match, som opstår.

Vellykkede ansættelser, hvor aldersgruppens kompetencer og erfaring netop kommer til sin ret, kan måske være med til at rette op på den skæve rekruttering, som foregår på arbejdsmarkedet.

Og for FirmaPlus' forretning betyder det så samtidig, at virksomhederne vender tilbage for at se, hvilke potentielle jobparate kandidater, virksomheden har på hylderne.

"Når virksomhederne laver et samarbejde med os, så kan vi tilbyde dem tre kandidater, som vi mener, passer til den jobbeskrivelse de har. Så slipper de for alt det der rekrutteringstidsspilde med mange hundrede ansøgninger til et jobopslag, og hvor ressourcer og penge fosser ud af firmaet," siger Hans Ussing.

Og helt overordnet set, slipper samfundet for at miste kompetent arbejdskraft over 50 år. Det er der nemlig ikke råd til, mener FirmaPlus og Hans Ussing.