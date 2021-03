Holte IFs volleydamer besejrede ærkerivalerne i årets pokalfinale. Foto: Cecilie Spendrup Petersen Foto: Cecilie Spendrup Petersen

Holte IFs volleyballdamer forsvarede pokalmestertitlen

Holte IF slog i søndags ærkerivalerne fra Brøndby VK med 3-1 og indkasserede dermed klubbens 15. pokaltitel

01. marts 2021

Holte IFs volleyballdamer var stærkest i de afgørende momenter, da de søndag eftermiddag skulle forsvare deres pokalmestertitel i Volleyball Danmarks Landspokalturnering mod ærkerivalerne fra Brøndby VK.

Derfor lykkedes da også de sejrsvante kvinder at besejre Brøndby med 3-1 i sæt på hjemmebanen i Holte og dermed indkassere klubbens 15. pokaltitel.

Grundet coronaen har optakten og forberedelserne til finalen langt fra været, som det plejer. Alligevel må opgøret mellem de to ærkerivaler, Holte IF og Brøndby VK, efterhånden betegnes som lidt af en pokalfinaleklassiker. Før dagens kamp havde de to finalehold nemlig tørnet sammen om pokalmesterskabstitlen hele syv gange siden 2011, hvor det senest i sæsonen 2018/19 var Vestegnsholdet, der trak det længste strå.

Der var derfor i høj grad lagt op til en spændende finalekamp mellem to topmotiverede hold; Brøndby VK, som efter at have misset finalen sidste år var opsatte på at vinde pokalen tilbage, og Holte IF, som ikke alene skulle forsvare mesterskabstitlen, men også havde en revanche til gode mod netop Brøndby i pokalfinaleopgøret.

Stærke og stabile Holte Spændingen virkede dog til at udeblive i store dele af kampen, hvor Holte IF var både for stærke og stabile i deres spil til at sætte titlen over styr. Kun i tredje sæt øjnede man muligheden for en sand pokaloverraskelse, da Brøndby pludselig tryllede og indkasserede en komfortabel sætsejr.

Holte rystede dog hurtigt overraskelsen af sig og genfandt vinderkursen, som resulterede i klubbens andet pokalmesterskab i streg og femtende i alt.

Årets Pokalfighter blev Mikala Mogensen fra Holte IF, der tog titlen for tredje år i streg.

Hun udtalte efter kampen:

"Det er jo helt vildt! Vi har forberedt os i flere uger, og vi har virkelig set frem til den her dag. Vi kunne også mærke, at det er lang tid siden, at vi har stået i en kamp, som virkelig betød noget. Så nerverne har været helt ude på tøjet. Så at gå ind her i dag og præstere på den her måde er helt fantastisk."

Pokalfinale: Holte IF-Brøndby VK: 3-1 (25-19, 25-20, 19-25, 25-20)