Holte IFs kvinder tog DM guld for tredje år i træk

Holte IF cementerede deres dominans i kvindernes bedste række, Volleyligaen, da de onsdag tog den tredje DM-titel på stribe med en sejr over Gentofte Volley

For første gang i dansk volleyballs historie mødtes lokalrivalerne Holte IF og Gentofte Volley i en DM-finaleserie.

De finalevante forsvarende mestre fra Holte IF var på forhånd klare favoritter. Og de trak da også det længste strå, selvom finaledebutanterne fra Gentofte Volley undervejs øjnede en mulighed for at overraske favoritterne. Specielt efter en tæt anden kamp i finaleserien, som spilles bedst af fem.

"Jeg synes, vi starter en lille smule nervøst, og man kan godt fornemme, at der er noget på spil. Men vi formår at holde fokus på vores eget spil og side-out især, for så vinder vi kampen. Og så synes jeg sidste sæt især er flot. Spillerne slipper alt og spiller virkelig på et højt niveau," siger cheftræner for Holte IF, Sven-Erik Borch Lauridsen om kampen i en pressemeddelelse.