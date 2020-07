Bliv ved med at bruge dine penge lokalt eller i Danmark, hvis du vil understøtte den danske økonomi under coronakrisen, lyder anbefalingerne. Foto: Lars Sandager Ramlow

Høj andel af feriepengene kan lande i Rudersdal

Rudersdal - 22. juli 2020 kl. 05:23 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

39.372 kroner. Så mange feriepenge er der i gennemsnit på vej ind på kontoen hos lønmodtagerne i Rudersdal, hvis de vælger at få feriepengene udbetalt til efteråret. Det viser tal fra Danmarks Statistik som Spar Nord har analyseret.

Dermed ligger Rudersdal på andenpladsen på top 10-listen over de kommuner, hvor der kan udbetales flest penge, kun overgået af Gentofte.

Senest til oktober kan lønmodtagere få udbetalt de tre ugers indefrosne feriepenge, som er en del af folketingets aftale om, hvordan økonomien kan understøttes under coronakrisen. Spar Nords analyse viser, at især lønmodtagerne i flere hovedstadskommuner kan se frem til at få et ekstra stort beløb ind på kontoen.

FAKTA Gennemsnitlig feriepenge til udbetaling før skat (tre uger).

Gentofte: 41.561

Rudersdal: 39.372

Hørsholm: 38.950

Lyngby-Taarbæk: 33.667

Furesø: 33.138

Allerød: 32.867

Egedal: 29.855

Fredensborg: 29.257

Hillerød: 28.026

Helsingør: 26.642

Frederikssund: 26.489

Gribskov: 25.602

Halsnæs: 24.557



Kilde: Danmarks Statistik Men det er ikke sikkert, at de mange penge kommer ud at arbejde for den danske økonomi. Det forklarer cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord:

- Som økonom så taler vi om "den marginale forbrugskvote", der handler om, at jo lavere indkomst, du har, desto større andel bruger du til forbrug. Derfor forventer vi, at flere udenfor Nordsjælland vil hæve deres feriepenge, siger han.

- Og selvom flere kommuners lønmodtagere kan se frem til at få en ekstra stor pose penge udbetalt i forhold til andre, er det ikke en garanti for, at de mange penge bliver brugt i kommunen eller for den sags skyld i Danmark. Bliver de mange feriepenge udbetalt lige op til, at flere landegrænser åbnes, vil mange formentlig blive fristet til at bruge pengene på en rejse til efteråret eller vinter, så er man ikke med til genere vækst og beskæftigelse i Danmark. Det kan man godt frygte kommer til at ske, siger Jens Nyholm.

Spørgsmålet om topskat Derudover er der også spørgsmålet om topskatten. Det er endnu ikke endeligt afklaret, om udbetalingen af feriepenge bliver beskattet med topskat, men hvis de gør, så vil lønmodtagere med de højeste indkomster nok lige tænke sig om en ekstra gang, lyder vurderingen.

- Man kan godt forestille sig, at flere med de højeste indtægter vil holde igen med at hæve pengene og vente med at bruge pengene til de går på pension.

Hvis man vil bruge sine feriepenge til at støtte den danske økonomi, sådan som politikerne har tænkt, så skal penge bruges lokalt, forklarer Jens Nyholm.

- Ude i sommerlandet lever restauranter, cafeer og campingpladser lige nu højt på, at vi holder ferie herhjemme, men serviceerhvervene skranter inde i de større byer, hvor der også er højere huslejer, så det handler om at gå ud at spise, tage en tur i biografen eller lige tage den der kop kaffe eller fadøl på cafeen sammen med vennerne, siger han.

Det var sådan, vi gjorde i starten af coronakrisen, hvor der var stor opmærksomhed på at støtte det lokale erhvervsliv - men i virkeligheden skal vi blive ved med dette?

- Ja, jeg tror hurtigt, at opmærksomheden er stilnet af. De 45.000 mennesker, der har mistet deres job, har selvfølgelig mærket coronakrisen, men for de fleste danskere ser verden mere eller mindre identisk ud. Når skrækhistorierne forsvinder fra medierne, så forsvinder bevidstheden om, hvor vigtigt det er at støtte lokalsamfundet også, siger Jens Nyholm.