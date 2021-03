Birgitte Schjerning Povlsen (K) er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmeplejerne får en håndsrækning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemmeplejerne får en håndsrækning

Rudersdal - 27. marts 2021 kl. 05:59 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Et overskud på to millioner kroner skal gå til kompetenceudvikling af hjemmeplejens medarbejdere.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal har besluttet, at et overskud på to millioner kroner skal gå til kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen. De ekstra midler vil dermed styrke og fremme Rudersdal-modellen i kommunens hjemmepleje og vil samtidig understøtte intentionerne i »Sammen med borgeren«. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Her siger formanden i Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K):

Samarbejde styrkes - Det er midler, der ikke er blevet brugt i social- og sundhedsområdets budgetramme for 2020, som i 2021 kommer Rudersdal-modellen til gode i form af et ekstra fokus på kompetenceudvikling af hjemmeplejens medarbejdere. Både Rudersdal-modellen og strategien »Sammen med borgeren« arbejder på at fremme og styrke samarbejdet mellem bl.a. borgere og medarbejdere, og de ekstra midler vil give et rigtig godt løft.

Birgitte Schjerning Povlsen fortsætter:

- Det er et stort ønske fra social- og Sundhedsudvalgets medlemmer, at vi kan understøtte hjemmeplejen i arbejdet med at styrke og fremme kompetencerne hos medarbejdere, og at vi får Rudersdalmodellen og Sammen med Borgeren implementeret i det tættest mulige samarbejde med borgerne. Vi kan med overførslen nu komme et skridt videre, og jeg ser virkelig frem til, hvordan uddannelsen af medarbejderne medvirker til at få indfriet ambitionerne i »Sammen med borgerne«.

Som en del af kompetenceudviklingen har Hjemmeplejen i Rudersdal allerede indgået et samarbejde med forskere på Professionshøjskolen UCC. Her arbejder forskerne ud fra dybdegående interviews med borgere, medarbejdere og ledere, på at skabe et skræddersyet kompetence-program til medar-bejderne, som også indgår i implementeringen af »Sammen med borgeren«.