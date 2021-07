Historien om et helt særligt hus var for god til at blive glemt - så nu bliver den fortalt

Se billedserie Jens Jacob Paludan har skrevet bogen »Vi drømte om et sted...« om medborgerhuset Projekt Hus i Birkerød. Huset er formentlig Danmarks længst fungerende brugerstyrede medborgerhus, og den historie var ifølge Jens Jacob Paludan, der selv var aktiv i Huset, for god til at blive glemt. Derfor skrev han bogen, der kan købes nu. Foto: Allan Nørregaard

Historien om landets vel nok længst fungerende medborgerhus, Projekt Hus, er for god en historie til at blive glemt, mener en af de tidligere brugere, Jens Jacob Paludan, der nu har skrevet en bog om Huset.

En alt for god historie til, at den skulle risikere at gå tabt for eftertiden. Sådan beskriver Jens Jacob Paludan historien om Danmarks formentlig længst fungerende brugerstyrede medborgerhus, Projekt Hus, i Birkerød.

Derfor har han nu skrevet bogen »Vi drømte om et sted...« om Huset, som det kaldtes i daglig tale, der eksisterede i lige knap 25 år, og som lukkede i 1994.

- Det er først og fremmest en god historie, fordi den viser, at folk kan en hel masse mere, end de måske umiddelbart går og tror, når de får stillet rammerne til rådighed og har indstillingen. Det var jo fantastisk at se, hvordan de her 14-15-årige unge mennesker, der sad i den daglige ledelse i nogle perioder, fik lært, hvordan man vurderer et budget og tager ansvar i beslutningerne, siger Jens Jacob Paludan.

Jens Jacob Paludan var selv aktiv i huset flere år, hvor han både var aktiv bruger, medlem af den daglige ledelse og har siddet i det fælles koordineringsudvalg for byrådet og Projekt Hus. Eller for nu at tage hans egne ord, som de lyder i forordet til den nye bog:

»Jeg foregiver ikke, at dette er en objektiv redegørelse for Husets fødsel, liv og endeligt. Dertil har jeg været alt for engageret i stedet«.

Noget meget unikt Og så er det vist på tide med et kort historisk oprids: Kimen til Projekt Hus blev lagt i 1970, hvor der blev holdt et møde i det nyvalgte Skole- og Fritidsnævn, hvor en gruppe unge foreslog, at der blev oprettet en form for ungdomshus.

- Ud af det voksede Initiativgruppen, som i løbet af foråret 1970 skabte de idé-mæssige rammer for Huset og fik truffet de nødvendige aftaler med politikerne, forklarer Jens Jacob Paludan.

Projekt Hus blev startet i 1971 og lå i Birkerød frem til 1994, hvor flere omstændigheder betød enden på Huset, som det oftest blev kaldt. Sidenhen blev lokalerne til Kulturcenter Mantzius. Foto fra bogen

Der var stiftende husmøde i januar 1971, hvor Projekt Hus blev grundlagt og dets første ledelse valgt, og Huset var istandsat og klar til brug i løbet af foråret 1971. Frem til lukningen i 1994 var Huset et ganske unikt tilbud til unge mennesker, mener Jens Jacob Paludan.

- Det var meget unikt, at vi fik lov til at indrette os stort set, som vi havde lyst til og på vores egne præmisser. Vi fik nogle smaddergode rammer stillet til rådighed, siger Jens Jacob Paludan om den gamle statsskoles bygninger, som sidenhen er blevet til Kulturcenter Mantzius.

Folk i læderjakker Projekt Hus var i årtier både et samlingssted og et sted med et væld af aktiviteter, forklarer Jens Jacob Paludan.

- Der var en række aktivitetsgrupper, hvoraf nogle af de faste var en filmklub og en madgruppe, der organiserede det, der hed torsdagsmiddage, og musikgrupper ikke mindst. Musikken var en af de helt bærende dele af ungdomskulturen i 70'erne og 80'erne, siger Jens Jacob Paludan.

Og så kan det jo være, at man sidder og tænker, at det alt sammen lyder som den rene idyl. Men det var det ingenlunde, forklarer Jens Jacob Paludan.

- Der var forfærdeligt mange problemer og konflikter undervejs, siger Jens Jacob Paludan.

Et tilbagevendende problem i 70'erne var, at man fik besøg af grupperinger, som ikke altid havde positive intentioner.

- Folk i læderjakker, som ikke brød sig særlig meget om de langhårede hippier, der kom i Huset, kom og lavede ballade, som blandt andet udmøntede sig i hærværk og temmelig alvorlige konfrontationer, siger Jens Jacob Paludan.

Begyndelsen til enden I 1994 lukkede og slukkede Projekt Hus, og lukningen var et resultat af forskellige omstændigheder. Især en påsat brand i 1991 gjorde ondt på Huset.

- Der blev sat ild i taget, og det betød, at en del af bygningen udbrændte, og at Den Hvide Sal, som var Husets største lokale, blev fuldstændig ubrugelig. Det var et hårdt slag, for Den Hvide Sal blev brugt til arrangementer, der gav indtægter, så de røg ned, siger Jens Jacob Paludan.

Sammenholdt med at man i 80'erne skar ned på de kommunale tilskud, begyndte det at se sort ud for Projekt Hus.

- Det gik meget hårdt ud over Huset, som var den enkelte institution i Birkerød, der blev hårdest ramt af nedskæringerne, og sammen med den politiske indifference, der var opstået, var det begyndelsen til enden for Huset, siger Jens Jacob Paludan.

Men i næsten 25 år havde man altså et stykke danmarkshistorie lige midt i Birkerød, som folk ifølge Jens Jacob Paludan »valfartede til fra nær og fjern i Danmark«.

- Vi blev faktisk nærmest verdensberømte i Danmark, konstaterer Jens Jacob Paludan.

Nu er det muligt at læse hele historien om Projekt Hus i bogen »Vi drømte om et sted...«, som kan købes på Rudersdal Museum og Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum.JGM