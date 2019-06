Se billedserie Folk fra nær og fjern tager i disse dage til naturområdet ved Vaserne i Birkerød, hvor den sjældne fugl Dværgrørvagtel kan opleves. Foto: Helge Sørensen

Her kan du opleve sjælden og kvækkende fugl

Rudersdal - 20. juni 2019 kl. 13:41 Af Camilla Sørensen

Fugleentusiaster har i løbet af de seneste par uger valfartet til Birkerød for at få et glimt af fuglen Dværgrørvagtel, der yderst sjældent finder vej til de mere nordlige himmelstrøg. Fuglen har slået sig ned ved naturområdet Vaserne i Birkerød, og naturvejleder ved Fugleværnsfonden Jørn Dyhrberg Larsen fortæller, at flere hundrede mennesker har været forbi området for at opleve den. De kommer både fra lokalområdet, men nogle har også taget fra turen Jylland for at se den.

Er man interesseret i at opleve den sjældne Dværgrørvagtel, skal man gå på stien fra Bistrup Renseanlæg ned mod Vaserne. Den har nemlig slået sig ned i det sumpede område tæt på stien. Helst gemmer den sig i sivene om dagen, så derfor er muligheden størst for at se den mellem klokken 5-7 om morgenen.

- Om morgenen træder den ud på åkanderne for at finde mad, så her kan man være heldig at se den, siger Jørn Dyhrberg Larsen.

Er man ikke så heldig at kunne spotte den, kan den også opleves og genkendes ved dens karakteristiske lyd.

- Nogle beskriver lyden som en kvækkende frø. Min kollega har også beskrevet lyden som en lille snorken fra en nisse, fortæller Jørn Dyhrberg Larsen. Og fuglen har travlt med at give lyde fra sig. Den leder nemlig efter en mage, men det må den se langt efter.

Dværgrørvagtelen lever normalt forskellige steder i Asien, i Sydafrika eller få steder i Sydeuropa. Fuglen i Birkerød er kommet til at trække for langt og er derfor endt her ved en fejl.

Sjældent kommer den forbi Danmark, og derfor er der ikke nogen mager at vælge imellem. Man kan højst sandsynligvis opleve fuglen og dens lyde det meste af sommeren.

- Den fortsætter med at synge de næste par uger, og måske også igennem juli. Den fortsætter indtil den har fundet en mage, og det får den ikke held med her. Den kommer til at give op sidst på sommeren, fortæller Jørn Dyhrberg Larsen.

Herefter flyver den til Nordafrika og overvintrer, skyder han på.