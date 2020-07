Artiklen: Her kan du høre Signe Svendsen synge solo

Her kan du høre Signe Svendsen synge solo

- Selvom Signe vil være alene på scenen, så vil publikum - med hendes historier, et lille arsenal af små virkemidler og et fuldkomment nærvær - få mange forskellige udtryk på sådan en sommeraften. Signe Svendsen står solidt på de danske livescener. Hun har i årevis betrådt de samme scener rundt om i landet - sammen med Niels Hausgaard, med eget band og oftere og oftere - solo, lyder det fra kunstnerisk leder i MantziusLive, Mads Riishede.

Han peger på, at Signe Svendsen kan noget med følelser, og hun er som få i stand til at synge sange om det, der virkelig betyder noget: Fællesskab, nærvær, medmenneskelighed og relationer.

- Signe formår både at røre og underholde publikum på samme tid. Og når sangenes fortællinger er pakket ind i en musikalsk enkelthed, som man føler, man kender fra første strofe, formår sangene og Signe at kravle helt ind under huden på publikum, siger Mads Riishede.