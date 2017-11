Se billedserie Daniel E. Hansen var den eneste af Venstres kandidater, der gik frem ved kommunalvalget. Det belønnes nu med den tunge post som formand for Børne- og Skoleudvalget - en post han også bestred fra 2009-2013.

Her er dine nye formænd

Rudersdal - 27. november 2017 kl. 04:41 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De politiske formandsposter for de stående udvalg faldt i går på plads, og der er ikke de store overraskelser i, hvilke politikere, der kommer til at sidde i spidsen for udvalgene. Der er nemlig kun foretaget små rokader, oplyser Jens Ive (V), der som bekendt fortsætter som borgmester:

- Kabalen var ikke så svær at få til at gå op, men den har alligevel krævet en hel del dialog hele vejen rundt, så jeg kunne finde ud af, hvad der var af ønsker, hvad der kunne passe til den enkelte og så selvefølgelig med en skelen til, hvad der kunne lade sig gøre, forklarer Jens Ive i Frederiksborg Amts Avis mandag.

Den radikale gruppeformand, Court Møller, fortsætter på posten som formand for Miljø- og Teknikudvalget. Lokallistens Axel Bredsdorff fortsætter som formand for Byplanudvalget, mens Venstres Erik Mollerup fortsætter som formand for Bycenterudvalget. I Social- og Sundhedsudvalget skifter posten som formand konservative hænder. Her overtager Kenneth Birkholm efter Birgitte Schjerning Povlsen, hvilket er naturligt efter deres rokade som gruppeformand og spidskandidat før valget.

Kristine Thrane (S) bliver ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget, hvorfra Daniel E. Hansen (V) skifter. Han bliver i stedet formand for Børne- og Skoleudvalget - en tung post han også bestred fra 2009-2013.

Den nuværende formand for dette udvalg, Randi Mondorf bliver i stedet formand for Erhvervsudvalget, som den tidligere socialdemokratiske gruppeformand, Jens Bruhn, har bestyret de seneste fire år.

- Jeg synes, at det er et stærkt hold, og det tegner godt for et fortsat bredt og stærkt samarbejde de kommende fire år. Der er kontinuitet i flere udvalg, og det er erfarne politikere, der sætter sig der, hvor formandsposterne skifter hænder, lyder det fra Jens Ive.

